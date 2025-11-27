Los niños explican a los políticos lo que Formentera necesita

Vallas más altas alrededor de un campo de fútbol para no tener que interrumpir el partido para ir a buscar la pelota fuera cada dos por tres; aulas «de verdad» y no prefabricadas; paradas de autobús con algún tipo de estructura que proteja de la lluvia mientras se espera; un polideportivo sin goteras; calefacción para el frío y ventiladores para el calor en los centros escolares; el aumento de las frecuencias del transporte o más espacios públicos acondicionados donde practicar deporte. Estas son algunas de las lógicas, sencillas y provechosas demandas que los niños de Formentera han hecho llegar directamente a los responsables políticos de la isla durante la segunda sesión anual del Pleno de Participación de la infancia y la juventud celebrado este miércoles en la sala de plenos del Consell Insular, en Sant Francesc.

En la jornada participaron alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios Mestre Lluís Andreu, El Pilar de la Mola, Sant Ferran de ses Roques y Virgen Milagrosa, así como estudiantes del IES Marc Ferrer. Todos ejercieron como representantes juveniles, trasladando a los responsables políticos sus inquietudes, propuestas y necesidades.

La sesión plenaria estuvo presidida por el presidente del Consell, Óscar Portas, junto a la técnica del área de Juventud Mónica Rey, y entre el público se sentaron la vicepresidenta primera, Verónica Castelló; el vicepresidente segundo, Javier Serra; el vicepresidente tercero, Hugo Martínez, y la consellera de Educación, Cristina Costa, para dar respuesta a las demandas de los protagonistas.

Antes de dar paso a la ronda de preguntas, los niños mostraron la presentación sobre el mundo digital y su mal uso que llevaron al XIV Parlament Infantil de las Illes Balears, celebrado en Mallorca con motivo del Día Universal de la Infancia bajo el lema ‘Enciéndete por los derechos de la infancia’.

Seguidamente, se proyectaron dos vídeos formativos destinados a fomentar el uso responsable de las redes sociales y alertar sobre los riesgos de compartir información personal en internet. ‘Que tu vida sea privada, no seas estrella’, fue el lema utilizado para concienciar sobre los peligros de hacer públicos datos personales que, una vez en el universo digital, son incontrolables y nadie sabe dónde o cómo pueden acabar.

Instalaciones deportivas y transporte

Llegado el momento del debate, los estudiantes pusieron sobre la mesa cuestiones vinculadas a su vida cotidiana, entre ellas la mejora del transporte público, el estado de determinadas instalaciones deportivas y la ampliación de la programación en el cine municipal. También mostraron en diferentes intervenciones su preocupación por la falta de adecuación de sus centros escolares. Así, recordaron que, a pesar de acumularse las promesas de actuación, el colegio Mestre Lluís Andreu, en Sant Francesc, sigue estando dividido en dos por una calle con mucho tráfico rodado. «Hace años que necesitamos que se unifique, porque muchos niños pasan descontroladamente de una parte a otra sin darse cuenta de que les puede atropellar un coche», explicaba Martina Toré tras el pleno.

Emma Lavanga, del IES Marc Ferrer, pidió que, aprovechando las obras actuales de ampliación del centro, «se ponga calefacción y ventiladores, además de abrir más puertas, porque ahora solo hay una y a la hora de salir, nos juntamos todos en muy poco espacio».

El presidente del Consell subrayó al final del plenario el valor de este órgano participativo, y aseguró que los políticos están «para escuchar sus preocupaciones y demandas». Portas explicó a los chavales que «en la Administración las cosas avanzan más lentamente de lo que nos gustaría, pero que [sus propuestas] las tenemos muy presentes y ya estamos trabajando en muchas de las que han planteado».