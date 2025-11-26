Premios de más de 1.500 euros para incentivar el comercio local

El Consell de Formentera y la Pequeña y Mediana Empresa de Formentera (Pimef) han puesto en marcha una nueva campaña navideña. La iniciativa busca dinamizar el comercio local a través de una inyección económica directa de más de 1.500 euros en premios. El proyecto, que forma parte del programa ‘Compra a Casa’, busca incentivar el consumo responsable, además de reforzar la cohesión del tejido comercial de la isla, donde actualmente circulan 3.700 tarjetas y participan 30 establecimientos.

La primera acción tendrá lugar el próximo 28 de noviembre con el Black Friday Formentera. Todas las compras superiores a 15 euros realizadas con la tarjeta Compra a Casa se convertirán ese día en participaciones para el sorteo de una tarjeta regalo de 70 euros, una fórmula destinada a atraer clientes y generar movimiento en los negocios locales.

Premios navideños para fidelizar al consumidor

La campaña continuará bajo el lema ‘Por Navidad, compra en casa’. Entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, todas las adquisiciones efectuadas con la tarjeta optarán al sorteo de tres premios de 300, 200 y 100 euros. La iniciativa pretende mantener el ritmo de consumo durante todo el periodo navideño y reforzar la fidelidad de la clientela.

Los comercios también tendrán su propio impulso a través del sorteo extraordinario Compra a Casa. Desde el 1 de diciembre y hasta el 31 de enero, todas las compras registradas participarán en el sorteo de cuatro tarjetas de 250 euros, destinadas exclusivamente a consumirse en los establecimientos y supermercados que hayan conseguido movilizar a más clientes.

Con este triple paquete de acciones, Formentera consolida una campaña que busca movilizar el consumo interno, apoyar directamente a los negocios de proximidad y fortalecer el tejido empresarial de la isla. La iniciativa refuerza, además, la apuesta institucional por un modelo económico sostenible y vinculado al territorio.