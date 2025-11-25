El quirófano y el paritorio del hospital de Formentera reabren tras un mes cerrados

"El quirófano y paritorio de Formentera vuelven a estar operativos". El Área de Salud de Ibiza y Formentera informa este lunes por la mañana que ambos espacios, cerrados hace un mes tras detectar humedades por las intensas lluvias de la dana 'Alice', reabren, lo que implica que "todas" las operaciones (un total de trece) que se han anulado durante este tiempo se realizarán de nuevo "estos próximos días", para lo que se pondrán en contacto con los pacientes.

Este miércoes se retomará la actividad quirúrgica con siete intervenciones de Dermatología después de que los últimos cultivos hayan arrojado resultados positivos y confirmen que el área quirúrgica está en plenas condiciones para funcionar. A pesar de que las intervenciones programadas se retomarán el miércoles, este martes ya se puede usar el quirófano para operaciones de urgencia, destacan desde el área sanitaria.

Durante el tiempo que el bloque quirúrgico y el paritorio de Formentera han estado cerrados se han derivado al Hospital Can Misses cinco intervenciones quirúrgicas y dos partos de bajo riesgo. Otro alumbramiento, considerado de bajo riesgo, se atendió en el Hospital de Formentera.

La zona permanece cerrada e inoperativa desde el pasado 13 de octubre, cuando se detectaron "humedades en una antesala del área quirúrgica". Se repararon y "se llevaron a cabo todas las medidas necesarias de higienización, dirigidas por la unidad de Control de Infecciones y el Laboratorio de Microbiología que permitieran garantizar la seguridad del paciente", relatan desde Can Misses, que señala que estas medidas se han ido "ampliando y reforzando en función de los resultados que se han ido obteniendo tras las tomas de muestras y las labores de limpieza integral pertinentes (nebulización con peróxido de hidrógeno)".

Durante la primera semana se mantuvo la actividad urgente, pero se suspendió la programada y a partir del 17 de octubre "se decidió sólo mantener el quirófano operativos para emergencias vitales".

"El penúltimo informe del Laboratorio confirmó la presencia de un hongo ambiental, y de nuevo se procedió a una limpieza integral de la zona y a la recogida de muestras cuyos resultados no fueron válidos", señalan desde Salud antes de continuar: "El pasado viernes 14 de noviembre se tomaron de nuevo muestras, tras la higienización pertinente y los datos recibidos ayer [por el lunes] a última hora confirman los datos preliminares recibidos hace cinco días en los que se apuntaba la posibilidad de reapertura inminente".

La gerencia sanitaria destaca que todas las medidas respecto a posibles traslados se han adoptado "con el centro de referencia, Hospital Can Misses y con el SAMU061". De la misma manera, insisten en que el cierre fue "con carácter preventivo" y que, en realidad, tanto el quirófano como el paritorio, "han estado operativos ante cualquier situación de emergencia vital que pudiera darse".