Personal de otros servicios y horas extras para cubrir parte de las bajas de la residencia de mayores de Formentera

La presidenta del Govern , Marga Prohens, ha asegurado durante la sesión plenaria del Parlament balear de este martes que la totalidad de las bajas de personal sociosanitario de la residencia de mayores Es Brolls de Formentera ya están cubiertas, una información confirmada por el Consell, que ha añadido que dos de las bajas se han cubierto con contratos nuevos y las otras dos con horas extras de personal de otros servicios, "no solo del centro de día".

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha inquirido ante el Parlament sobre las medidas que tomará el Govern balear "para garantizar que la residencia y el centro de día cumplan con la normativa y los requerimientos de seguridad y calidad señalados por Inspección de Trabajo", en referencia a las deficiencias detectadas durante una visita de los trabajadores del organismo público el 14 de octubre y que fueron hechas públicas por el sindicato UGT. Los inspectores emitieron en ese momento un requerimiento para que no se cerraran las puertas de emergencia y una diligencia para que se revisaran los extintores del inmueble, cosa que, según el Consell, se hizo en el tiempo adecuado.

Bajas médicas

La presidenta del Govern no ha respondido directamente a la pregunta ni ha mencionado la inspección del personal del Ministerio de Trabajo, centrando su respuesta en la falta de personal en el centro, debido a "una serie de bajas simultáneas por diversas razones". El Consell de Formentera "ha actuado para llenar estos espacios y, según los últimos datos disponibles para el Govern, todas las plazas están ya ocupadas”, ha manifestado Prohens.

Tras recordar que la gestión, tanto de la residencia como del centro de día, es competencia del Consell, Prohens ha explicado que el Govern "ha estado pendiente" de la situación desde el primer momento, ofreciendo la ayuda de la conselleria de Familias, Bienestar social y Atención a la dependencia a través de la Fundación para la Dependencia. Técnicos de este último organismo se habrían desplazado a Formentera "para analizar y asesorar tanto en el funcionamiento de la residencia como en estrategias para cubrir las plazas laborales que habían quedado vacantes y en la mejora de las condiciones laborales". Esta ayuda del Ejecutivo balear ya la había avanzado la consellera de Bienestar social, Cristina Costa, durante una comparecencia ante la prensa el pasado 10 de noviembre.

Proceso selectivo

En esa rueda de prensa, Costa expuso que, de las 14 auxiliares sociosanitarias que componen la plantilla, cinco se encontraban de baja médica en ese momento. Ahora, desde el Consell informan de que se han cubierto cuatro de esas bajas, dos con nuevas incorporaciones y otras dos con horas extraordinarias de trabajadores de otros servicios, no solo del "centro de día", puntualizan.

Lo cierto es que en el área de Recursos Humanos del Consell aparecen dos convocatorias con ofertas de trabajo de carácter temporal para sustituciones de auxiliares sociosanitarias. La primera, que finalizó el pasado 3 de octubre, era para cubrir una sola plaza. Se presentaron cinco personas, de las cuales solo dos llegaron al final de proceso con la calificación de 'aptas'. El segundo proceso, iniciado el 24 de octubre y que finalizó el 14 de noviembre, era para contratar a tres personas, pero según el acta pública, fechada el 19 de noviembre, solo se presentó un aspirante, que no superó la entrevista personal, por lo que no se le contrató.