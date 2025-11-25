Rescatan un cadáver y restos de otro en aguas de Formentera

El pasado viernes 21 de noviembre se dio sepultura en el cementerio de Sant Francesc de Formentera al cadáver de un varón, posiblemente un migrante fallecido en el trayecto entre Argelia y las costas españolas. No fue el único entierro de una persona sin identificar de esa jornada, ya que en el mismo camposanto fue sepultada una pierna perteneciente a otra víctima de la mafia que promueve la migración irregular entre África y Europa.

Según confirmaron este lunes fuentes de la Guardia Civil, el primer cadáver correspondía a un varón sin identificar que fue localizado sobre las 16.30 horas del día 13 de noviembre por una embarcación de Salvamento Marítimo, al sudeste de Formentera, flotando lejos de la costa pero ya en aguas de la pitiusa del sur.

Traslado a Eivissa

La misma embarcación dio aviso a la Guardia Civil y se encargó de trasladar al fallecido hasta el puerto de Eivissa, donde un equipo de la Policía Judicial del cuerpo armado realizó una primera inspección ocular. Le faltaba una pierna y parte de la otra y, tras decretarse el levantamiento del cadáver a las 18.35, fue trasladado para que le fuera realizada la autopsia.

Finalmente, el cuerpo regresó a Formentera, donde fue enterrado el día 21 en un nicho donde aparece la inscripción ‘Desconocido. Muerto en el mar’ y la fecha de su localización.

Este nicho, adornado con unas sencillas flores de plástico, se encuentra en una parte del cementerio donde yacen otros tres fallecidos presumiblemente durante su viaje entre Argelia y las costas de Balears, el último localizado el pasado 3 de octubre flotando a la deriva en aguas de s’Espalmador.

Además, el mismo día 21 se dio sepultura a unos restos humanos, consistentes en una sola pierna y que también podría pertenecer a un migrante, aunque no se tiene ninguna información al respecto. Los restos habrían aparecido el 17 de noviembre en algún lugar cerca de las playas de Formentera.

En esta ocasión y por una cuestión de espacio, el entierro fue en una fosa en la zona de tierra del pequeño cementerio de Sant Francesc, que empieza a acusar el tristemente incesante goteo de cadáveres procedentes de la crisis migratoria y ya se enfrenta a un problema de capacidad.

Con estas dos personas enterradas el viernes pasado ya son 17 los seres humanos sin identificar que acoge el camposanto formenterés, pero la tragedia no cesa.

18 desaparecidos en el mar

Recientemente se ha sabido que el pasado 11 de noviembre salieron de las costas argelinas dos pateras de las cuales no se ha vuelto a tener noticias, una de ella con 20 pasajeros y la otra con 14.

Una de ellas podría ser la interceptada el pasado miércoles día 19 al sur de la isla de Cabrera con cinco supervivientes a bordo , quienes tras ser rescatados y trasladados a Eivissa, aseguraron que al menos 18 compañeros de viaje habían desaparecido en el mar tras pasar más de una semana a la deriva sin comida y sin agua.

Un operativo con medios de Frontex y de Salvamento Marítimo sigue buscando desde entonces a los migrantes por aguas de Balears, aunque las esperanzas de encontrarlos son mínimas.