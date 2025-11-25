El colectivo F.I.G.A. de Formentera clama en el 25N: «Contra la violencia, tejemos comunidad»

«Nos ataron con miedo, nos ataron con culpa, nos ataron con pobreza, con leyes, con fronteras, con silencios...». Con estas potentes palabras, precedidas por frases entremezcladas que reflejaban situaciones cotidianas de abusos que la gran mayoría de las mujeres puede relatar haber sufrido a lo largo de su vida, comenzó la performance preparada por el colectivo formenterés F.I.G.A ( Feminismo Intercultural en Grito Activo) para conmemorar el 25N, el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Espai Dones colocando carteles. / P.M.V.

«Pero seguimos respirando, nos miramos y nos vimos, nos oímos y no s creímos, nos tocamos y nos reconocimos», continuaron declamando las componentes de este grupo, mientras se quitaban unas a otras los retales de sábanas que a modo de cuerdas ataban sus manos y tapaban sus ojos y bocas.

Actuación de la batucada Bloco Colubraria. | P.M.V.

«No hubo héroes, hubo red»

«Nos liberamos entre nosotras, no hubo héroes, hubo red , hubo manos, hubo abrazos, hubo cuidados», afirmaba una voz con contundencia al tiempo que una de las mujeres se tendía sobre una red para ser levantada por el resto, una acción que sintetizaba el mensaje de esta sencilla pero clarificadora propuesta: «Contra la violencia, tejemos comunidad, nos sostenemos en red».

Esta puesta en escena tuvo lugar este martes por la tarde en la plaza de la Constitución de Sant Francesc de Formentera, lugar donde se concentraron las diferentes actividades organizadas por colectivos cívicos como F.I.G.A. y Espai Dones con el apoyo del área de Igualdad del Consell Insular para este 25N.

La jornada había comenzado más temprano, sobre las 10 de la mañana, con la instalación de una mesa informativa en la plaza y la colocación de decenas de carteles con mensajes escritos por estudiantes de los centros escolares de la isla y por cualquier persona que quería expresar su pensamiento sobre la violencia contra las mujeres. «Violencia no es amor», «No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía», o «La pornografía es la teoría y la violación es la práctica» son algunos de los mensajes que se podían leer en las cartulinas moradas que las voluntarias de Espai Dones colgaban por la plaza de Sant Francesc.

Ya por la tarde, sobre las 16 horas y ante más de medio centenar de asistentes, el grupo local de batucada ‘Bloco Colubraria’ rompió con sus ritmos la seriedad de una fría tarde cargada de sentimientos y emociones contenidas.

Lecturas y manifiestos

Seguidamente se dio paso a diferentes lecturas públicas, como la protagonizada por la consellera de Igualdad, Belén Palerm, quien recordó las escalofriantes cifras de mujeres muertas por la violencia machista en España.

Por su parte, Dolores Tamargo, presidenta de la asociación Espai Dones de Formentera, leyó el manifiesto oficial de una jornada, que describió como «un día de hacer memoria, de denuncia y de compromiso». La violencia de género «es la expresión más extrema de una desigualdad histórica», afirmó Tamargo en su alocución. «Es una violación de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres», añadió, recordando que, en lo que va de año, ya han muerto 38 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, una de ellas en Balears.

También aprovechó para reclamar «una sanidad pública de calidad que tenga en cuenta la biología de nuestro sexo a la hora de atendernos» y la aprobación de una ley de violencia vicaria, «porque es la forma más cruel de violencia machista». «¡Ni una menos! ¡Que la vergüenza cambie de lado!» concluyó el aplaudido manifiesto.

Las componentes de F.I.G.A. también dieron lectura a un texto al finalizar su performance. En él, reivindicaron «el derecho a existir sin miedo», ahondando en la idea de la comunidad como red de salvación para las mujeres violentadas y poniendo énfasis en «el después». «No solo vinimos a visibilizar el horror, vinimos a hablar del después, de que es posible seguir, de que es necesario reparar», afirmaban en su manifiesto. «Cuando creamos espacios de encuentro y reflexión, cuando decimos: no estás sola, yo sí te creo, algo comienza a sanar» declamaron, para terminar su intervención con una frase que resume su postura ante esta lacra: «Contra la violencia, tejemos comunidad».