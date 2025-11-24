Villancicos, juegos y casetas para caldear la Navidad en Formentera

A pesar de que la población de Formentera se reduce significativamente durante los meses de invierno, la programación cultural, musical y de ocio se mantiene todo el año, especialmente durante unas fechas tan significativas como la Navidad.

Imagen de la plaza de la Constitución de Sant Francesc las pasadas Navidades. | P.M.V.

Ayer lunes se presentó el cartel oficial de actividades para las fiestas navideñas de este año, un calendario repleto de propuestas que combinan tradición y participación, con sugerencias para todas las edades.

El lunes 1 de diciembre, a las 17 horas, el espectáculo ‘Encendemos los sueños de la Navidad’, a cargo de Shows Ibiza, servirá para inaugurar el Mininadal, la tradicional caseta situada en la plaza de la Constitución de Sant Francesc donde los más pequeños pueden pasar la tarde atendidos por monitores dibujando o haciendo manualidades. Este espacio lúdico estará abierto todos los días de la semana de 17 a 20 horas y, por primera vez este año, también los sábados y domingos de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas. Con el comienzo de las vacaciones navideñas en los centros escolares, este horario se ampliará a partir 22 de diciembre y hasta el 4 de enero, permaneciendo abierto de 11 a 13 y de 17 a 20 horas todos los días de la semana. Los días antes de festivos, la caseta solo abrirá por la mañana y los festivos permanecerá cerrada. Todas las actividades son gratuitas.

Encendido de luces

Ese mismo lunes 1, a las 18 horas, el presidente del Consell, Óscar Portas, protagonizará el acto de encendido del alumbrado navideño con un discurso institucional al que seguirá la inauguración del Mercado navideño y un concierto de Santa’s Band, todo en la plaza de la Constitución. Las casetas permanecerán abiertas hasta el 11 de enero de 2026.

La agenda festiva continúa el jueves 4 de diciembre con un taller de cocina para aprender a hornear galletas de gengibre. Será a partir de las 18.30 horas en el Casal de Joves de Sant Francesc.

El lunes 8 hay una cita muy especial: con motivo de la celebración del año de Joan Marí Cardona, a las 18 horas se presentará en la Iglesia de Sant Francesc ‘Camins d’història’, la obra de Bernat Joan con música de Bartomeu Tur dirigida por Jordi Martí. Participarán el Coro de Sant Josep y el Grup de Teatre del Institut d’Estudi Eivissencs.

El martes 9 y jueves 11 se impartirán talleres de decoración navideña a partir de las 18.30 en el Casal de Joves y ese mismo jueves 11 habrá también un taller de reciclaje a cargo del artista local Fran Lucas a las 17 horas en el Punto de lectura de Sant Ferran, además de un concierto de villancicos protagonizado por las Corales de la Escuela de música y danza de Formentera a las 19 horas en la iglesia de Sant Francesc.

El viernes 12 es el turno de la representación del belén viviente que cada año preparan los alumnos del Colegio Virgen Milagrosa. Será alas 16.30 en la Sala de Cultura-Cine.

Música en las casetas

El sábado 13 llega la música, con una tarde de conciertos que pondrá sobre el escenario a los niños y jóvenes de la orquesta local Ritmo de isla seguidos de la formación The Island Rockers y el DJ Manceboss. Estarán desde las 20 horas en el Mercado navideño (las casetas).

El cartel de actividades continúa el lunes 15 con la inauguración de la exposición colectiva de Navidad, a las 19 horas, en la sala Ajuntament Vell, en Sant Francesc.

Al día siguiente, martes 16, será el turno de los centros escolares de la isla, que cantarán villancicos en una espaciosa carpa situada en el Espacio cultural de Sant Ferran a partir de las 17.30 horas.

El miércoles 17, a las 19 horas en la plaza de la Constitución, la Escuela municipal de música y danza dará un concierto de Navidad y a las 21 horas, en el Jardí de ses Eres, la Asociación Astronómica de Formentera ofrecerá la posibilidad de observar la noche estrellada.

El jueves 18 llega uno de los días más esperados por los más pequeños: la visita de Papá Noel. Este año se hará en la Sala de cultura en dos sesiones, la primera a las16.30 y la segunda a las 18.30 horas. Para asistir hay que reservar entradas a través de la web www.entradesformentera.cat.

El miércoles 24, la iglesia de Sant Francesc acogerá a medianoche la celebración de una missa de matines i caramelles de nadal. El viernes 26 será el turno de la iglesia de Sant Ferran, a las 11 horas, y de la iglesia del Pilar de la Mola a las 17 horas.

Y llega el último día del año, el miércoles 31, con la celebración de la Noche de fin de año pasada la medianoche en el Mercado navideño.

Aunque todavía no se conocen los horarios, del 27 de diciembre al 4 de enero volverá el esperado Diverespai al polideportivo del IES Marc Ferrer.