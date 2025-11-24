Consulta aquí todas las actividades de Navidad en Formentera

El Consell Insular de Formentera ha presentado el programa de Navidad 2025-2026, un mes repleto de actividades culturales, familiares y de ocio que inundarán la isla de espíritu festivo. A continuación, todas las propuestas ordenadas por días.

1 de diciembre – Inicio oficial de las fiestas

Inauguración del Mininadal .

. Espectáculo 'Encenent els somnis del Nadal' (Shows Ibiza).

Encendido del alumbrado a las 18 horas en la plaza de la Constitució, con espacio inclusivo para niños con diversidad funcional.

a las 18 horas en la plaza de la Constitució, con espacio inclusivo para niños con diversidad funcional. Apertura del Mercado Navideño y concierto de la Santa’s Band.

2 de diciembre

Inauguración de la exposición fotográfica 'Joan Marí Cardona: 50 anys. 100 imatges' a las 12 horas en el Centre Antoni Tur “Gabrielet”.

4 de diciembre

Taller de galletas de jengibre en el Casal de Joves (18.30 horas).

8 de diciembre

Representación 'Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona', a las 18 horas en la iglesia de Sant Francesc.

9 de diciembre

Taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

11 de diciembre

Taller Navidad reciclada en el Punt de Lectura de Sant Ferran (17 horas).

en el Punt de Lectura de Sant Ferran (17 horas). Concierto de villancicos de las corales de la Escola de Música i Dansa (19 horas).

Segunda sesión del taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

12 de diciembre

Belén viviente del alumnado del Col·legi Verge Miraculosa, a las 16.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema).

13 de diciembre

Tarde de conciertos en el Mercado Navideño, desde las 20 horas, con Ritmo de Isla, The Island Rockers y DJ Manceboss.

15 de diciembre

Inauguración de la 'Exposición Colectiva de Navidad' en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell (19 horas).

16 de diciembre

Encuentro Cantam Nadales en el Espai Cultural de Sant Ferran (17.30 horas), seguido de chocolatada popular.

en el Espai Cultural de Sant Ferran (17.30 horas), seguido de chocolatada popular. Visita de los pajes reales a los centros escolares.

17 de diciembre

Segunda visita de los pajes reales a los centros escolares.

Concierto de Navidad de la Escola de Música i Dansa en la plaza de la Constitució (19 horas).

'Noche de Espacio Profundo + Planetas' en el jardín de Ses Eres (21 horas), con la Associació Astronòmica de Formentera.

18 de diciembre

Visita del Mag Albert a la Residència des Brolls (10.30 horas).

Llegada de Papá Noel a la Sala de Cultura con dos sesiones: 16.30 horas y 18.30 horas (requiere reserva en entradesformentera.cat), acompañada de chocolatada.

23 de diciembre

Proyección de película navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

24 de diciembre

Misa de matines y caramelles, a medianoche, en la iglesia de Sant Francesc.

26 de diciembre

Celebraciones religiosas en Sant Ferran (11 horas) y en el Pilar de la Mola (17 horas).

31 de diciembre

Fiesta de Nochevieja en el Mercado Navideño con DJ Sr. Cardona, a partir de la 1.00 horas.

3 de enero

Chocolatada en el Casal de Joves (18.30 horas).

5 de enero

Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá la isla (horarios y paradas por determinar).

Espacios navideños permanentes