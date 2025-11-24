Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta aquí todas las actividades de Navidad en Formentera

El programa cuenta con actividades para todas las edades

Cabalgata de Formentera en Sant Francesc 2025.

Cabalgata de Formentera en Sant Francesc 2025. / P.M

Redacción Ibiza

El Consell Insular de Formentera ha presentado el programa de Navidad 2025-2026, un mes repleto de actividades culturales, familiares y de ocio que inundarán la isla de espíritu festivo. A continuación, todas las propuestas ordenadas por días.

1 de diciembre – Inicio oficial de las fiestas

  • Inauguración del Mininadal.
  • Espectáculo 'Encenent els somnis del Nadal' (Shows Ibiza).
  • Encendido del alumbrado a las 18 horas en la plaza de la Constitució, con espacio inclusivo para niños con diversidad funcional.
  • Apertura del Mercado Navideño y concierto de la Santa’s Band.

2 de diciembre

  • Inauguración de la exposición fotográfica 'Joan Marí Cardona: 50 anys. 100 imatges' a las 12 horas en el Centre Antoni Tur “Gabrielet”.

4 de diciembre

  • Taller de galletas de jengibre en el Casal de Joves (18.30 horas).

8 de diciembre

  • Representación 'Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona', a las 18 horas en la iglesia de Sant Francesc.

9 de diciembre

  • Taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

11 de diciembre

  • Taller Navidad reciclada en el Punt de Lectura de Sant Ferran (17 horas).
  • Concierto de villancicos de las corales de la Escola de Música i Dansa (19 horas).
  • Segunda sesión del taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

12 de diciembre

  • Belén viviente del alumnado del Col·legi Verge Miraculosa, a las 16.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema).

13 de diciembre

  • Tarde de conciertos en el Mercado Navideño, desde las 20 horas, con Ritmo de Isla, The Island Rockers y DJ Manceboss.

15 de diciembre

  • Inauguración de la 'Exposición Colectiva de Navidad' en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell (19 horas).

16 de diciembre

  • Encuentro Cantam Nadales en el Espai Cultural de Sant Ferran (17.30 horas), seguido de chocolatada popular.
  • Visita de los pajes reales a los centros escolares.

17 de diciembre

  • Segunda visita de los pajes reales a los centros escolares.
  • Concierto de Navidad de la Escola de Música i Dansa en la plaza de la Constitució (19 horas).
  • 'Noche de Espacio Profundo + Planetas' en el jardín de Ses Eres (21 horas), con la Associació Astronòmica de Formentera.

18 de diciembre

  • Visita del Mag Albert a la Residència des Brolls (10.30 horas).
  • Llegada de Papá Noel a la Sala de Cultura con dos sesiones: 16.30 horas y 18.30 horas (requiere reserva en entradesformentera.cat), acompañada de chocolatada.

23 de diciembre

  • Proyección de película navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).

24 de diciembre

  • Misa de matines y caramelles, a medianoche, en la iglesia de Sant Francesc.

26 de diciembre

  • Celebraciones religiosas en Sant Ferran (11 horas) y en el Pilar de la Mola (17 horas).

31 de diciembre

  • Fiesta de Nochevieja en el Mercado Navideño con DJ Sr. Cardona, a partir de la 1.00 horas.

3 de enero

  • Chocolatada en el Casal de Joves (18.30 horas).

5 de enero

  • Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá la isla (horarios y paradas por determinar).

Noticias relacionadas y más

Espacios navideños permanentes

  • Mercado Navideño: del 1 de diciembre al 11 de enero (plaza de la Constitución).
  • Mininadal: del 1 de diciembre al 4 de enero.
  • Diverespai: del 27 de diciembre al 4 de enero en el módulo deportivo, con hinchables y actividades infantiles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents