Consulta aquí todas las actividades de Navidad en Formentera
El programa cuenta con actividades para todas las edades
El Consell Insular de Formentera ha presentado el programa de Navidad 2025-2026, un mes repleto de actividades culturales, familiares y de ocio que inundarán la isla de espíritu festivo. A continuación, todas las propuestas ordenadas por días.
1 de diciembre – Inicio oficial de las fiestas
- Inauguración del Mininadal.
- Espectáculo 'Encenent els somnis del Nadal' (Shows Ibiza).
- Encendido del alumbrado a las 18 horas en la plaza de la Constitució, con espacio inclusivo para niños con diversidad funcional.
- Apertura del Mercado Navideño y concierto de la Santa’s Band.
2 de diciembre
- Inauguración de la exposición fotográfica 'Joan Marí Cardona: 50 anys. 100 imatges' a las 12 horas en el Centre Antoni Tur “Gabrielet”.
4 de diciembre
- Taller de galletas de jengibre en el Casal de Joves (18.30 horas).
8 de diciembre
- Representación 'Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona', a las 18 horas en la iglesia de Sant Francesc.
9 de diciembre
- Taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).
11 de diciembre
- Taller Navidad reciclada en el Punt de Lectura de Sant Ferran (17 horas).
- Concierto de villancicos de las corales de la Escola de Música i Dansa (19 horas).
- Segunda sesión del taller de decoración navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).
12 de diciembre
- Belén viviente del alumnado del Col·legi Verge Miraculosa, a las 16.30 horas en la Sala de Cultura (Cinema).
13 de diciembre
- Tarde de conciertos en el Mercado Navideño, desde las 20 horas, con Ritmo de Isla, The Island Rockers y DJ Manceboss.
15 de diciembre
- Inauguración de la 'Exposición Colectiva de Navidad' en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell (19 horas).
16 de diciembre
- Encuentro Cantam Nadales en el Espai Cultural de Sant Ferran (17.30 horas), seguido de chocolatada popular.
- Visita de los pajes reales a los centros escolares.
17 de diciembre
- Segunda visita de los pajes reales a los centros escolares.
- Concierto de Navidad de la Escola de Música i Dansa en la plaza de la Constitució (19 horas).
- 'Noche de Espacio Profundo + Planetas' en el jardín de Ses Eres (21 horas), con la Associació Astronòmica de Formentera.
18 de diciembre
- Visita del Mag Albert a la Residència des Brolls (10.30 horas).
- Llegada de Papá Noel a la Sala de Cultura con dos sesiones: 16.30 horas y 18.30 horas (requiere reserva en entradesformentera.cat), acompañada de chocolatada.
23 de diciembre
- Proyección de película navideña en el Casal de Joves (18.30 horas).
24 de diciembre
- Misa de matines y caramelles, a medianoche, en la iglesia de Sant Francesc.
26 de diciembre
- Celebraciones religiosas en Sant Ferran (11 horas) y en el Pilar de la Mola (17 horas).
31 de diciembre
- Fiesta de Nochevieja en el Mercado Navideño con DJ Sr. Cardona, a partir de la 1.00 horas.
3 de enero
- Chocolatada en el Casal de Joves (18.30 horas).
5 de enero
- Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá la isla (horarios y paradas por determinar).
Espacios navideños permanentes
- Mercado Navideño: del 1 de diciembre al 11 de enero (plaza de la Constitución).
- Mininadal: del 1 de diciembre al 4 de enero.
- Diverespai: del 27 de diciembre al 4 de enero en el módulo deportivo, con hinchables y actividades infantiles.
