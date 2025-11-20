Sanciones por un total de 120.088 euros para 29 de los 32 lotes de playa de Formentera

El Consell de Formentera ha cerrado la campaña de inspecciones de la temporada de verano de 2025 con un balance contundente: se han detectado 168 infracciones en las autorizaciones de playa, los lotes de hamacas y sombrillas, que han derivado en sanciones por un total de 120.088 euros. El control se ha llevado a cabo sobre los 32 lotes autorizados en la isla, de los cuales 29 han recibido alguna penalización, mientras que solo tres han pasado la temporada sin incidencias. Las inspecciones llevadas a cabo sobre los quioscos todavía se están tramitando, según informan desde la institución insular

El informe técnico del área de Inspección del Consell especifica que las infracciones se distribuyen en 80 faltas leves, 72 graves y 16 muy graves. La sanción más alta impuesta asciende a 10.708 euros, y la media por autorización sancionada se sitúa en torno a 4.141 euros. Los lotes con mayor número de irregularidades acumulan entre ocho y 12 faltas.

Motivos más frecuentes

Las sanciones responden a una amplia tipología de incumplimientos. Entre los más habituales figuran la falta de tique digital o la emisión incorrecta de recibos, la ausencia de registros de limpieza, la falta de paneles informativos obligatorios del Consell y el incumplimiento de la oferta complementaria autorizada. También se han detectado deficiencias en la gestión de residuos, falta de separación selectiva, personal sin uniforme reglamentario, ausencia de botiquín o señalización inadecuada, afirma el Consell en un comunicado.

Otras infracciones habituales incluyen el exceso de hamacas y sombrillas, la delimitación incorrecta de los espacios concesionados o la falta de socorristas en determinados tramos. En los casos más graves, las 16 faltas muy graves, se han documentado reservas de hamacas no autorizadas y servicios no permitidos según la normativa vigente.

Seguimiento reforzado

Aunque las inspecciones se venían realizando de manera anual en legislaturas anteriores, el Consell destaca que este año se ha llevado a cabo un seguimiento efectivo, con la tramitación de actas y la continuidad del proceso sancionador, un aspecto que la institución considera clave para mejorar la gestión del litoral.

El Consell ya había anunciado en julio de este año su intención de reforzar el control sobre las concesiones y autorizaciones de playa para asegurar el cumplimiento de los pliegos de condiciones, y a comienzos de 2025 abrió expedientes y multó con 1.500 euros a los concesionarios de los quioscos por incumplir la obligación de desmontar las instalaciones durante un mes.

Declaraciones institucionales

La vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, subraya que el objetivo del Consell es “garantizar que todas las concesiones operen con las mismas reglas y respeten el marco ambiental y legal que protege nuestro litoral”. La institución recuerda que el régimen sancionador se aplica con criterios de proporcionalidad y transparencia, y que cada expediente tiene una finalidad correctora y preventiva, no meramente punitiva.

Aun así, el Consell valora positivamente la “actitud colaboradora” mostrada por la mayoría de los adjudicatarios durante el proceso de inspección.