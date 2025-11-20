Salud confía en poder reabrir el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera la próxima semana

El quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera permanecen cerrados desde el 14 de octubre tras detectarse la aparición de humedades en la antesala del área quirúrgica tras las fuertes lluvias provocadas por la dana 'Alice'. Más de un mes más tarde y después de varios tratamientos de higienización, desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) se muestran optimistas sobre la solución a esta anómala situación, ya que los resultados preliminares del cultivo de la última muestra tomada el pasado viernes 14 de noviembre, apuntan hacia la desaparición del hongo ambiental que afectaba exclusivamente a la zona conocida como 'sucio', un habitáculo que no debe cumplir condiciones excepcionales de asepsia.

Si las expectativas se cumplen y la muestra continúa sin dar signos de contaminación hasta que se cumplan los 10 días que precisa el proceso de cultivo, a principios de la semana próxima podrían reabrirse tanto el quirófano como el paritorio, aunque desde la Asef prefieren ser cautelosos y no adelantar fechas de reapertura, ya que sigue existiendo la posibilidad de que en los últimos días se produzca un crecimiento abrupto de microorganismos, que indicarían la persistencia de la contaminación ambiental.

Medidas preventivas

En un primer momento, inmediatamente después de detectarse las humedades y como consecuencia la presencia de un hongo ambiental, se llevaron a cabo una serie de medidas preventivas, como cancelar la actividad programada, pero mantener la urgente y la vital, mientras la Unidad de Control de Infecciones y el Laboratorio de Microbiología se ocupaban de las labores de limpieza integral con nebulizaciones de peróxido de hidrógeno y la toma y cultivo de muestras. Tras unos días funcionando de esta manera, el 17 de octubre se decidió mantener solamente el quirófano y el paritorio operativos para emergencias vitales.

Según datos facilitados por Asef, desde entonces y hasta este miércoles se han derivado cuatro intervenciones quirúrgicas y un parto programado al Hospital Can Misses de Ibiza. También se han tenido que desprogramar 12 operaciones y siete cirugías menores ambulatorias del servicio de Dermatología.

Nace una niña

En cuanto al paritorio, este lunes 17 de noviembre se atendió un parto urgente de bajo riesgo, a término (entre las 37 y 42 semanas de gestación), que finalizó sin complicaciones. La madre, de nacionalidad colombiana y 27 años, dio a luz a una niña que nació a las 8.47 horas y peso 3,460 kilos. Las dos recibieron el alta al día siguiente.

Desde Asef explican que el Hospital de Formentera ha coordinado todas estas medidas ante posibles traslados con el centro de referencia, el Hospital Can Misses, y con el SAMU061 para los posibles traslados aéreos.

Toma de muestras

A principios de noviembre se tomaron muestras que se enviaron al laboratorio, pero después de unos días, los expertos determinaron que los resultados no eran válidos, porque se había producido algún tipo de contaminación. Una semana después, el viernes 14, se tomaron nuevas muestras tras la higienización pertinente y los datos preliminares, recibidos este miércoles 19, son "esperanzadores" e "invitan al optimismo", consideran desde Asef, desde donde apelan siempre a la cautela, ya que todavía quedan varios días por delante para que el cultivo cumpla los 10 días necesarios para sacar conclusiones válidas.