Las denuncias por violencia de género suben más de un 30% en Formentera

El Consell de Formentera ha celebrado este jueves la segunda Junta local de seguridad de 2025, una reunión clave para analizar el desarrollo de la temporada estival y "reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia de la isla". Tras el encuentro, donde se han revisado los principales indicadores de actividad operativa, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha declarado que el balance del operativo tras el verano es "francamente positivo”, aunque ha mostrado su preocupación ante el incremento en más de un 30% de la cifra de delitos por violencia de género. Aunque no ha ofrecido más información al respecto, Portas ha querido hacer una lectura en positivo de este dato, al considerar que "hoy en día las mujeres se atreven más que antes a poner denuncias".

En sus declaraciones junto a la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch, el presidente ha lamentado la ausencia del delegado de gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal, a quien ha reprochado que solo ha venido a la pitiusa del sur en una ocasión. Seguidamente, ha mencionado la continua llegada de pateras con migrantes irregulares a Formentera, agradeciendo a Guasch que se haya dado respuesta a su demanda de un aumento de recursos para afrontar esas llegadas. Portas ha dado las gracias también a Salvamento Marítimo por "su esfuerzo" y a la Guardia Civil por reforzar con agentes de la Usecic la seguridad de la isla, aunque echa en falta la presencia de la Cruz Roja para dar una primera asistencia a los migrantes cuando llegan a las costas de Formentera.

Sobre este tema, Guasch ha asegurado que "desde la Guardia Civil se han reforzado todos los recursos, tanto aéreos como de embarcaciones". Ha adelantado que la patrullera del Servicio Marítimo del cuerpo armado Río Riaza, que en la actualidad se encuentra amarrada en el puerto de la Savina, permanecerá en aguas baleares hasta marzo, aunque es previsible que se alargue su presencia en la zona "si continúa la crisis migratoria en 2026".

Actos vandálicos en Sant Ferran

Durante la reunión también se ha abordado el problema de los actos vandálicos registrados en los últimos meses en Sant Ferran. Tanto el Consell como la directora insular han coincidido en la necesidad de que la Policía Local y la Guardia Civil mantengan el trabajo conjunto desarrollado hasta ahora. La coordinación de los dos cuerpos de seguridad "es exquisita", ha asegurado Guasch. "Hacen actuaciones cuando se les llama y actuaciones preventivas por las calles", ha continuado, para explicar que durante el encuentro "se ha puesto encima de la mesa es que estas personas que crean estos conflictos son personas vulnerables y podrían recibir ayuda de los servicios sociales, pero la atención es voluntaria y ellos son adultos". Para finalizar, la mandataria ha aconsejado que los vecinos, "cuando se sientan violentados, lo que deben hacer es acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad a poner denuncias si es el caso".

En el encuentro ha participado también la vicepresidenta, Verónica Castelló; las portavoces de la oposición, Alejandra Ferrer (GxF) y Ana Juan (PISB-PSOE); responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y el Servicio de Menores del Consell.