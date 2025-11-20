La APB sustituye las balizas de entada al puerto de Formentera que arrancó un temporal

Un temporal de viento que provocó un fuerte oleaje a principios de este mes arrancó dos de las balizas que delimitan los dos canales de entrada y salida al puerto de la Savina, en Formentera, y afectó también a una tercera. Dos de las boyas, de color rojo, acabaron sobre las rocas de es Cavall d'en Borràs, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Trabajadores de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), entidad responsable del puerto y las aguas que lo circundan, recolocaron el día 11 dos de esas boyas de manera temporal, para restablecer el servicio lo antes posible y garantizar la seguridad de este transitado canal.

Durante la presente semana, se han instalado tres balizas nuevas que han sustituido a las antiguas y están diseñadas para calados menos profundos, como el del puerto de la Savina. El resto de boyas que dibujan los canales, de color amarillo, no sufrieron daños, según asegura la APB.

El pasado mes de mayo, la entidad estatal responsable de los puertos de interés general, entre ellos los de Formentera e Ibiza, estableció la segregación del canal de navegación que da acceso a aguas portuarias "con el objetivo de incrementar la seguridad y fluidez del tráfico marítimo a la entrada y salida del puerto".

Esta media respondía a una demanda histórica de los profesionales del transporte marítimo, tanto de personas como de mercancías.