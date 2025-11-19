Formentera impulsa la reforma de la Ley electoral de los Consells insulares

El Consell de Formentera ha puesto en marcha un periodo de consulta ciudadana para recoger propuestas y opiniones sobre la futura modificación de la Ley 7/2009, de 11 de diciembre, electoral de los Consells insulares. El trámite permitirá a ciudadanos y entidades aportar sugerencias antes de elaborar el texto definitivo de la proposición de ley.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar el carácter propio del Consell de Formentera como institución de autogobierno dentro de las Balears y visibilizar su singularidad administrativa, dado que la isla constituye simultáneamente un único municipio y un Consell.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha señalado este miércoles que la reforma tiene como finalidad “consolidar jurídicamente lo que Formentera ya es en la práctica: una institución plena de autogobierno dentro del sistema autonómico balear”.

La propuesta plantea alinear la denominación de los procesos electorales con la realidad institucional de la isla, de modo que los resultados se reconozcan desde el primer momento como elecciones al Consell Insular. En la actualidad se convocan elecciones municipales, aunque el resultado configura un Consell, lo que genera, según la institución, una incoherencia simbólica, jurídica e institucional.

La consulta permanecerá abierta durante quince días hábiles y podrá completarse a través del sitio web oficial del Consell de Formentera.

Una vez concluido el proceso, se evaluarán las aportaciones recibidas y se iniciará la redacción del proyecto normativo. El texto resultante será sometido a aprobación del pleno del Consell y, en caso de prosperar, se remitirá al Parlament de les Illes Balears como iniciativa legislativa propia de Formentera.