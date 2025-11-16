Sa Unió lamenta el "doble discurso" de GxF en materia migratoria y la escalada de tensión política
La coalición acusa a GxF de politizar la migración irregular y de generar un clima de confrontación
Sa Unió de Formentera ha emitido este domingo un comunicado en el que lamenta "profundamente" que Gent per Formentera (GxF) haya vuelto a utilizar "una cuestión tan sensible como la migración irregular para hacer política partidista y generar un clima de confrontación que ellos mismos dicen rechazar".
La coalición critica que GxF haya presentado un recurso contra un acuerdo de la Junta de Gobierno que, según Sa Unió, únicamente pretende "dar respuesta a una emergencia humanitaria real" y solicitar la colaboración del Govern balear. "Su oposición a este acuerdo es difícil de entender: no sabemos si rechazan pedir ayuda, si no quieren asumir responsabilidades o si prefieren ignorar la realidad", señalan.
Sa Unió subraya que la gestión de la migración irregular "no puede convertirse en una herramienta de confrontación política" y acusa a GxF de caer en aquello que denuncia: "Politizar un fenómeno complejo y sensible que requiere unidad institucional y no demagogia". En este sentido, recuerdan que la coalición mantuvo "lealtad institucional" durante la pandemia de 2020-2021 y reclaman el mismo comportamiento a GxF.
Asimismo, reprochan que mientras GxF les acusa de fomentar el "discurso de odio", son estos últimos quienes, según Sa Unió, están "alimentando la crispación y el relato de división". "Con estos actos, GxF deja claro que sus palabras van en una dirección, pero sus hechos en otra", remarcan.
Finalmente, Sa Unió defiende que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno es "una muestra de responsabilidad institucional", plenamente amparado por sus competencias, y orientado a reforzar la colaboración y coordinación entre administraciones para afrontar una situación que afecta a toda la isla. "Formentera necesita soluciones y cooperación, no que se recurra cada paso que se da para ayudar. La ciudadanía espera seriedad y resultados, no más confrontación política para obtener rédito partidista", concluye el comunicado.
