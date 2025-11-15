El puesto de inspector de Turismo atrae a un total de 16 aspirantes

La segunda convocatoria de este año para un puesto de trabajo de inspector de Turismo en Formentera sigue su camino con la esperanza puesta en que esta vez se consiga el candidato ideal para esta necesaria labor.

Un total de 21 personas se han presentado a la oferta laboral, que abrió el periodo de inscripción el pasado 15 de septiembre. De ellas, cuatro han sido rechazadas por no cumplir con alguno de los requisitos exigidos y el resto, 16 aspirantes, tendrán que pasar por una entrevista personal curricular que tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre, una vez constituido el tribunal calificador el jueves 20.

Primera convocatoria

A la primera convocatoria, que tuvo lugar a finales del mes de abril, se presentaron 19 aspirantes, de los cuales solo 17 llegaron a la entrevista personal, que tiene carácter eliminatorio.

Tras ella, tan solo quedaron en el proceso de selección cinco personas que, a pesar de ser admitidas en la bolsa de empleo, fueron rechazando el puesto de trabajo según se les iba ofreciendo por diferentes motivos, lo que obligó a preparar una segunda convocatoria tras pasar toda la temporada turística sin esta figura de control del alquiler vacacional ilegal.

Durante el verano de 2024 sí se contó con un inspector de Turismo, el primero en trabajar exclusivamente para Formentera. Al concluir su contrato, que era temporal a diferencia del anual que ahora se oferta, el Consell comunicó que se habían levantado 17 actas de denuncia por alquiler turístico ilegal tras 288 visitas a inmuebles distribuidos por toda la isla, tras la selección de 70 bloques catastrales en tres sorteos. Que se haya hecho público, el Consell ha cobrado hasta el momento dos de estas multas, que pueden llegar hasta los 40.000 euros.