Formentera defiende el BIC de es Campament como espacio clave de la memoria democrática

El Consell Insular de Formentera ha presentado alegaciones a la proposición de ley de derogación de la Ley 2/2018, de memoria y reconocimiento democráticos, en defensa de la protección del Bien de Interés Cultural (BIC) de es Campament, al que considera un espacio clave del patrimonio histórico y de la memoria colectiva de las Illes Balears.

La institución insular recuerda que es Campament es el único testimonio inmueble de un antiguo campo penitenciario en Formentera y uno de los pocos recintos de este tipo que se conservan en todo el Estado. Esta singularidad, recogida en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Formentera, justifica —según el Consell— su protección integral y su puesta en valor como espacio de interés histórico y de recuerdo colectivo.

En el documento de alegaciones, el Consell advierte de que la posible derogación de la ley de memoria democrática podría afectar al reconocimiento institucional de espacios como es Campament, que forman parte del patrimonio cultural e histórico de las Illes Balears y contribuyen a preservar la memoria y el conocimiento del pasado reciente.

Es Campament, en Formentera / Consell de Formentera

Desde el Consell Insular de Formentera se subraya que la defensa de es Campament responde a la voluntad de conservar el patrimonio y mantener viva la memoria histórica de la isla, como ejercicio de responsabilidad institucional y de respeto hacia la historia y la identidad de Formentera.

La institución recuerda, además, que la protección de es Campament como lugar histórico BIC está avalada por resoluciones judiciales firmes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears desestimara los recursos interpuestos contra su declaración.

Con esta actuación, el Consell de Formentera ratifica su compromiso con la protección del patrimonio histórico, la preservación de la memoria colectiva y la divulgación del legado cultural de la isla, y reivindica la importancia de es Campament como espacio de conocimiento e identidad compartida para las generaciones presentes y futuras.