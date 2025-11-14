Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro detenidos por robar en una vivienda de es Caló de Formentera tras romper una ventana

Los cuatro detenidos son todos hombres de origen argelino que habían llegado esa misma noche en una patera a la pitiusa menor

Dos agentes de la Guardia Civil en Formentera. / G.C.

EFE

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que el miércoles de madrugada entraron en una vivienda de la zona de es Caló de Formentera y robaron ropa, calzado y otros objetos personales.

Según informaron este jueves desde el Instituto Armado, los cuatro detenidos son todos hombres de origen argelino que habían llegado esa misma noche en una patera a la pitiusa menor.

Durante el robo, fueron sorprendidos por uno de los residentes en la vivienda, que interpuso la denuncia por la mañana y reconoció a los cuatro por fotografías, lo que permitió su detención cuando ya habían sido trasladados a Ibiza y estaban bajo custodia de la Policía Nacional, encargada de los trámites de extranjería.

Los cuatro hombres detenidos, que han pasado este jueves a disposición judicial, accedieron a la vivienda tras romper una ventana y huyeron al ser descubiertos por la persona que estaba en la casa en el momento del robo.

Otro grupo de migrantes accedió también en la madrugada del miércoles a la terraza de una vivienda en la misma zona de es Caló y consumió alimentos y bebidas, tal y como ha publicado Diario de Ibiza, aunque por este hecho no se interpuso denuncia formal.

