Cuatro detenidos por robar en una vivienda de es Caló de Formentera tras romper una ventana

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que el miércoles de madrugada entraron en una vivienda de la zona de es Caló de Formentera y robaron ropa, calzado y otros objetos personales.

Según informaron este jueves desde el Instituto Armado, los cuatro detenidos son todos hombres de origen argelino que habían llegado esa misma noche en una patera a la pitiusa menor.

Durante el robo, fueron sorprendidos por uno de los residentes en la vivienda, que interpuso la denuncia por la mañana y reconoció a los cuatro por fotografías, lo que permitió su detención cuando ya habían sido trasladados a Ibiza y estaban bajo custodia de la Policía Nacional, encargada de los trámites de extranjería.

Los cuatro hombres detenidos, que han pasado este jueves a disposición judicial, accedieron a la vivienda tras romper una ventana y huyeron al ser descubiertos por la persona que estaba en la casa en el momento del robo.

Otro grupo de migrantes accedió también en la madrugada del miércoles a la terraza de una vivienda en la misma zona de es Caló y consumió alimentos y bebidas, tal y como ha publicado Diario de Ibiza, aunque por este hecho no se interpuso denuncia formal.