Todos los actos en Formentera del 25N bajo el lema 'Alza la voz contra la violencia hacia las mujeres'

El Consell de Formentera, a través del área de Igualdad, ha presentado el programa de actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que este año se celebra bajo el lema 'Alza la voz contra la violencia hacia las mujeres'. La campaña ha sido coordinada junto con el Institut Balear de la Dona y se desarrollará de forma unificada en todas las islas Baleares, según informa en un comunicado la institución insular.

El objetivo de esta iniciativa es visibilizar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía frente a las violencias machistas, al tiempo que pone en valor la fuerza colectiva de las mujeres y la importancia de la sororidad como motor de cambio social.

Un mes de actividades culturales y participativas

El programa se extenderá durante todo el mes de noviembre e incluirá charlas, teatro social, proyecciones, exposiciones y actividades participativas en distintos puntos de la isla.

Las actividades comenzaron los días 5 y 6 de noviembre con sesiones de teatro social para la igualdad, dirigidas a alumnado de primaria y secundaria, impartidas por Teatre de Xoc.

El lunes 17 de noviembre, a las 19 horas en la Sala de Plenos, se celebrará la conferencia 'El valor de los trabajos invisibles de las mujeres en la Formentera del siglo XX', a cargo de Stella Mally y Mònica Grau, dentro de las Jornadas de Estudios Locales Joan Marí Cardona.

El viernes 21 de noviembre, a las 18,30 horas, tendrá lugar la charla 'Del silencio a la voz: sororidad y construcción feminista', con Clàudia Cotaina Rosselló, que reflexionará sobre las alianzas entre mujeres como herramienta para combatir el patriarcado.

Ese mismo fin de semana, del 21 al 23 de noviembre, la Sala de Cultura (Cinema) proyectará la película 'Las chicas de la estación' (2024), dirigida por Juana Macías.

Del 24 al 29 de noviembre, a las 19 horas, se abrirá al público la exposición 'Silenci', de Myriam G., en la Sala de Exposiciones del Ajuntament Vell, un recorrido íntimo por los procesos de reconstrucción personal de mujeres que han sufrido violencia machista.

Actos centrales del 25N en Sant Francesc

El martes 25 de noviembre se celebrará la jornada central del 25N en la plaça de la Constitució de Sant Francesc, con el siguiente programa:

10 horas: mesa informativa y taller de creación de carteles.

mesa informativa y taller de creación de carteles. 16 horas: c oncentración 25N y mesa participativa de serigrafía y mapeo colectivo, con la asociación FIGA .

oncentración 25N y mesa participativa de serigrafía y mapeo colectivo, con la asociación . 16,15 horas : batucada Bloco Colubraria .

: batucada . 16,30 horas: Lectura del manifiesto y actividades realizadas por mujeres voluntarias, a cargo de Espai Dones Formentera .

Lectura del manifiesto y actividades realizadas por mujeres voluntarias, a cargo de . 17.30 horas: 'Teixint xarxes', intervención artística performativa para sensibilizar sobre la violencia machista, también con la participación de FIGA.

Finalmente, el viernes 28 de noviembre, a las 17 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran, se celebrará la charla-debate 'Mujeres, migración y violencia', una mesa redonda sobre experiencias personales de migración con una mirada transversal a las violencias machistas.