Rescatados 26 migrantes en Formentera

Un total de veintiséis migrantes, de origen magrebí, han sido rescatados a las 23 horas de este miércoles a media milla al norte de Formentera.

En el operativo han intervenido Salvamento Marítimo y efectivos de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep.

Sumando las 26 personas localizadas la noche de este miércoles, y según el recuento de este diario en función de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.560 migrantes. De ellos, 2.277 personas han arribado a Formentera.