Rescatados 26 migrantes en Formentera
En lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.560 migrantes
Redacción Digital
Un total de veintiséis migrantes, de origen magrebí, han sido rescatados a las 23 horas de este miércoles a media milla al norte de Formentera.
En el operativo han intervenido Salvamento Marítimo y efectivos de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep.
Sumando las 26 personas localizadas la noche de este miércoles, y según el recuento de este diario en función de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.560 migrantes. De ellos, 2.277 personas han arribado a Formentera.
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- El temporal destroza el velero 'Helisara' varado en Formentera desde hace más de un año
- La inseguridad en las calles de Sant Ferran, lejos de estar solucionada
- Fallece en Formentera Xicu Marí Mayans, pionero del turismo en la isla
- Córdoba exige al Govern que tome medidas contra los quioscos de playa de Formentera
- El Consell de Formentera manda refuerzos policiales a Sant Ferran