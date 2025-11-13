Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatados 26 migrantes en Formentera

En lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.560 migrantes

Imagen de archivo de pateras en Ibiza.

Imagen de archivo de pateras en Ibiza. / J.A. RIERA

Redacción Digital

Un total de veintiséis migrantes, de origen magrebí, han sido rescatados a las 23 horas de este miércoles a media milla al norte de Formentera.

En el operativo han intervenido Salvamento Marítimo y efectivos de la Guardia Civil del puesto de Sant Josep.

Sumando las 26 personas localizadas la noche de este miércoles, y según el recuento de este diario en función de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.560 migrantes. De ellos, 2.277 personas han arribado a Formentera.

