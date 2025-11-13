Pescadores profesionales y recreativos de Formentera llegan a un consenso sobre la ampliación de la Reserva Marina des Freus

El Consell de Formentera ha anunciado hoy un que se ha llegado a un acuerdo entre la Cofradía de Pescadores y la recientemente constituida Asociación de pescadores recreativos de la isla para impulsar conjuntamente la ampliación de la Reserva Marina des Freus, en las aguas interiores del archipiélago.

El documento consensuado, "fruto de varios meses de trabajo técnico y reuniones entre todos los sectores implicados", ya se ha remitido a la dirección general de pesca del Govern balear para iniciar su tramitación formal.

El objetivo de la ampliación, que en un primer momento levantó dudas y rechazo entre los pescadores recreativos de la pitiusa del sur, es "reforzar la conservación de los ecosistemas marinos, garantizar el futuro de la pesca artesanal y ordenar las actividades recreativas en el litoral de Formentera", una de las zonas con mayor presión humana durante la temporada turística.

Dos áreas de extensión

La propuesta plantea dos grandes áreas de extensión de la actual reserva marina. Por un lado, el sur de Formentera incorporaría dos nuevos espacios en aguas interiores, situados al este y al oeste del Faro de es Cap, que permitirán conectar los límites actuales de la reserva con la línea de costa y generar un corredor ecológico continuo con los hábitats ya protegidos. Esta ampliación se complementará con una extensión adicional en aguas exteriores —de competencia estatal— que ya se está tramitando para reforzar la conectividad biológica de los fondos marinos.

Por otro lado, en el este de la isla, la propuesta incluye la protección de un sector marino frente a es Caló, con el fin de enlazar este tramo con la Reserva de sa punta de sa Creu.

El plan incorpora además una disposición transitoria que permitirá integrar en el futuro la zona de Baix Fondo–es Garroveret, actualmente en proceso administrativo ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de forma que todo el sistema de espacios protegidos de Formentera avance de manera coherente.

Acuerdo “ambiental, económico y social”

La consellera insular de Sector Primario, Belén Palerm, ha subrayado el carácter estratégico del acuerdo alcanzado, asegurando que "esta ampliación no es solo una apuesta ambiental, sino también económica y social: significa garantizar el futuro de nuestro mar y de nuestra gente de la mar".

La responsable del área ha destacado especialmente el consenso logrado entre los pescadores profesionales y los recreativos, un hecho que considera “un ejemplo de cómo Formentera sabe encontrar equilibrio entre conservación y actividad”.

Objetivos europeos

Según el Consell, la ampliación de la Reserva Marina de es Freus supondrá un salto cualitativo en la gestión del medio marino. Permitirá aumentar la biodiversidad, favorecer la recuperación de especies comerciales y recreativas y establecer un marco más claro y estable para la pesca artesanal.

Asimismo, la ordenación de usos reducirá la presión sobre zonas sensibles y contribuirá a mejorar la calidad del agua y del fondo marino, en línea con los objetivos internacionales de conservación.

El proyecto se integra en la estrategia europea de protección del 30% del medio marino antes de 2030, un reto que "requiere una estrecha coordinación entre administraciones y sectores vinculados al litoral", concluye la institución insular.