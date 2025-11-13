GxF pide la devolución de las competencias delegadas a la Junta de Gobierno del Consell de Formentera

La formación política Gent per Formentera (GxF) ha anunciado este jueves que registrará una proposición en el pleno ordinario del Consell Insular de este mes de noviembre para revocar las delegaciones de atribuciones concedidas a la Junta de Gobierno, después de haber constatado "una preocupante deriva hacia la opacidad, la falta de diálogo y la vulneración del marco legal" por parte del gobierno de Sa Unió.

GxF denuncia que, desde el principio del mandato, "la falta de transparencia y de acceso a la información se ha convertido en una práctica habitual". Destacan en el comunicado que el gobierno de Sa Unió no ha publicado de forma regular ni los contratos menores, ni los decretos de Presidencia, ni las actas de la Junta de Gobierno, incumpliendo la normativa de transparencia e impidiendo la labor de control y fiscalización de la oposición.

Además, el grupo recuerda que las decisiones de la Junta de Gobierno no pueden contradecir los acuerdos adoptados por el pleno del Consell. En este sentido, afirman que ya se ha producido al menos un incumplimiento en las competencias delegadas, excediendo el marco legal establecido.

Propuesta rechazada en pleno

Esta opacidad sistemática ha motivado que GxF presente un recurso de reposición contra un acuerdo de la Junta de Gobierno que reproduce una propuesta que el pleno había rechazado expresamente en relación con la emergencia migratoria y humanitaria, algo que "supone una vulneración de los principios de jerarquía, legalidad y respeto institucional", denuncian.

GxF acusa a Sa Unió de haber convertido la Junta de Gobierno en "una herramienta para evitar el debate político y el control democrático", añadiendo que el equipo de gobierno "no publica la información, no cumple los acuerdos y toma decisiones en contra de la voluntad expresada por el pleno, que es la máxima representación de la ciudadanía”.

El grupo recuerda que Sa Unió gobierna "gracias a la actitud responsable de la oposición", que facilitó la moción de censura para garantizar la estabilidad institucional y desbloquear la crisis que mantuvo la institución paralizada durante más de seis meses. “Esa confianza no se está respetando”, señalan, y sostienen que el gobierno “ha optado por reducir el papel del pleno a la mínima expresión y gobernar de espaldas al resto de grupos”.

Por todo ello, GxF considera necesario devolver al pleno todas las competencias delegadas y restablecer la transparencia, el control y el respeto institucional que, según afirman, "se han vulnerado durante este mandato".