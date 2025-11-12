Interceptados 34 migrantes en Formentera

Efectivos de la Guardia Civil del puesto de Formentera han interceptado este martes a las 20.15 horas a 18 personas de origen magrebí en la zona del Pilar de la Mola, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Los migrantes fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil para proceder a su identificación y atención sanitaria, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de actuaciones.

Se trata de la segunda patera llegada en la jornada de este martes, ya que la primera arribó a las 18.14 horas y sus 16 pasajeros fueron interceptados en el kilómetro 10 de la carretera PM-820 de Formentera. En el operativo intervinieron efectivos de la Guardia Civil del puesto de la isla y de la Pafif 61 (Patrulla Fiscal y de Fronteras) de Sant Josep.

Formentera no había registrado la llegada de ninguna patera desde el pasado 2 de noviembre, cuando fueron interceptados siete migrantes de origen magrebí en la zona de es Caló.

Según el recuento de este diario en función de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en lo que va de año ya han llegado a las Pitiusas 2.552 migrantes en 155 pateras. De ellos, 2.269 personas han tocado tierra en Formentera, donde se han registrado 136 embarcaciones procedentes de la costa africana.

Pleno del Consell

El fenómeno de la migración irregular en Formentera fue el protagonista del pleno ordinario del Consell de esta isla celebrado el mes pasado, en el que se aprobó una proposición sobre la distribución equitativa de menores vulnerables entre las islas del archipiélago balear.