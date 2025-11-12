Formentera recuerda con el mejor flamenco al maestro Juan Morilla

El guitarrista y compositor Juan Morilla falleció el 19 de abril de 2024 en Formentera, su isla de adopción, pero su arte y su recuerdo siguen tan vivos como siempre. Como muestra, este sábado 15 de noviembre, a las siete de la tarde, se celebrará un gran homenaje en la Sala de cultura de Sant Francesc donde no faltarán la música, el cante y el baile flamenco.

«Juan fue un padre para mí a nivel personal y un maestro a nivel artístico», cuenta la organizadora del evento, la también guitarrista y cantautora Roxana Mouriño.

De formación clásica, Mouriño se topó con Morilla en Formentera casi por casualidad, y gracias a él se inició en la música flamenca. El vínculo entre esta artista gallega y el guitarrista sevillano se afianzó con el paso de los años y llegaron a trabajar juntos en un proceso creativo que culminó con la publicación de un disco, ‘Luz del Mediterráneo’, «una fusión entre las guitarras clásica y flamenca», recuerda Mouriño.

Ahora llega su turno de agradecer públicamente a su mentor sus enseñanzas, con un homenaje que llenará la sala de cultura de sentimiento y arte para reivindicar a un artista que trajo el flamenco a la pitiusa del sur .

El acto dará comienzo a las siete de la tarde con una emotiva presentación a cargo de Concha Muñoz, la mujer del guitarrista, durante la cual se proyectarán imágenes de su vida que recogen su faceta más personal y familiar. Después subirá al escenario Mouriño, quien interpretará a la guitarra dos composiciones de Morilla: ‘Luz del Mediterráneo’ y ‘La ausencia’.

Estos solos de guitarra darán paso al cante flamenco de Antonio Jiménez La Belén, cuya voz será la protagonista absoluta de una toná a la que se unirá posteriormente Morilla para acompañarle con su guitarra en tres canciones.

En la segunda parte del espectáculo, de entrada gratuita, entrará en acción el baile, con bailaoras de la Escuela de Flamenco Teresa Rojas y el Cuadro Flamenco de Penélope Tafur, de Eivissa. Participan también Mati González al canto y Joaquín Cani Huertas a la percusión.

La jornada terminará con Mouriño interpretando a la guitarra el tema ‘Encuentros’.