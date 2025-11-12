Cristina Gil, Pilar Costa y Llorenç Córdoba defenderán en Madrid la reforma para que Formentera tenga su senador

Cristina Gil, del Partido Popular; Pilar Costa, del PSIB-PSOE y Llorenç Córdoba, diputado por Formentera no adscrito a ningún partido, son los tres miembros de la delegación parlamentaria que debe defender ante el Congreso de los Diputados la reforma de la Constitución española que permita a Formentera elegir su propio senador. Esta delegación ha recibido el apoyo y voto a favor del PP, PSIB-PSOE, Més per Menorca y Unides Podem. Més per Mallorca y Vox se han abstenido en la votación, según informa Llorenç Córdoba en una nota de prensa.

La composición de esta delegación se ha determinado esta mañana, tras recibir el mandato del pleno del Parlament de Balears este martes una vez se produjo la ratificación, en los mismos términos que en 2018, de la Proposición de ley 2953/18 para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española para que Formentera pueda elegir un senador propio, con independencia del que elija Ibiza, como se ha ido haciendo hasta la actualidad. La votación contó con un amplio apoyo, con 50 votos a favor, cinco en contra del partido político Vox y cuatro ausencias.

“El proceso está muy bien encauzado", manifiesta Córdoba en su nota. "Tras años de parón, hemos puesto orden, ritmo y coordinación", añade.

Según el diputado, con estos acuerdos, "el Parlament garantiza coherencia con la realidad insular e igualdad de trato dentro de la arquitectura territorial del Estado: si otras islas con consell o cabildo eligen senador propio, Formentera también debe poder hacerlo".

Formentera es la única isla española de los archipiélagos que no cuenta con un senador propio en la Cámara Alta del Estado, mientras que otras islas con similares características sí cuentan con esa representación directa