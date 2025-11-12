Asaltan de madrugada una casa de es Caló, en Formentera: "Me han dejado la terraza patas arriba, se han comido cuatro cajas de gambas"

Toni Mayans Serra, de Can Pascual de es Caló, en Formentera, se ha llevado esta mañana una sorpresa muy desagradable. Un grupo de personas ha utilizado de madrugada su terraza, anexa a su vivienda, como refugio y se ha comido todo lo que ha encontrado, entre otros manjares cuatro cajas de gambas que guardaba congeladas, además toda la bebida que había, aunque han dejado dos botellas de vino sin abrir.

"Me he despertado y mi padre me ha avisado de que lo habían dejado todo patas arriba". Mayans narra a Diario de Ibiza que los 'invitados' no deseados, que indica que son algunos de los migrantes llegados a la isla la noche de este martes, como apunta en un vídeo que ha compartido, llegaron "una hora o una hora y medida después de que me durmiera", y da "gracias" de que no se enterara: "Les habría pedido explicaciones, pero eran tantos... Podría haber pasado cualquier cosa", reconoce.

Este vecino de es Caló está indignado sobre todo por cómo le han dejado este espacio de su propiedad para hacer torradas, porque en el pasado ya dio muestras de solidaridad al acoger en esta misma vivienda a un grupo de migrantes subsaharianos a los que dio de comer, prestó hasta ropa e incluso dejó dormir bajo el mismo techo que ahora se ha encontrado destrozado. "Se lo di todo y se portaron muy bien hasta que llegó la policía", recuerda. Nada que ver con lo que ha sufrido ahora.

En esta ocasión, "han arrasado con todo". Dentro de la nevera había fantas, tónicas, cervezas, vino... Pero lo peor no es que se lo hayan bebido y comido sino que "ni siquiera han recogido ni han utilizado dos depósitos para basura que tenían bien a la vista; han demostrado un incivismo total". "Lo han dejado todo tirado en el suelo, hasta las latas de anchoas, han encendido un fuego y han usado carbón y una parrilla para asar y no han recogido nada, han hecho lo que han querido y luego se han dormido en los sofás", relata este vecino de es Caló.

Mayans explica que su vivienda "es la primera que se encuentra quien baja de la Mola y llega a es Caló". Durante la noche del martes, y según la Delegación del Gobierno, fueron interceptados en Formentera 18 personas de origen magrebí que habrían llegado en patera a la isla.

Luego está la de su vecino Mariano, a quien dice que también visitaron quienes han arramblado con todo en su casa. "Sé que eran migrantes, y me sabe fatal, porque luego fueron a casa de Mariano, sobre las dos y media de la madrugada, rompieron una ventana y se llevaron ropa de caza; él los vio porque se despierta pronto" y, cuando habló con ellos, "se encararon con él".

A pesar del destrozo, dice que no presentará denuncia.