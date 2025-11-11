UGT insiste en la necesidad de reforzar la plantilla y mejorar la organización en la residencia de Formentera

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Formentera valora que la consellera insular de Bienestar Social haya reconocido por primera vez los errores en la gestión de la residencia de mayores de Es Brolls, un hecho que el sindicato considera "un paso imprescindible" para abordar de manera seria la situación actual del centro.

Desde UGT recuerdan en un comunicado que llevan casi un año denunciando de forma constante las deficiencias en el funcionamiento del servicio, y advierten de que estas se reflejan en falta de personal cualificado en determinados turnos, problemas de organización interna y una sobrecarga laboral que afecta al bienestar tanto de los trabajadores como de los usuarios.

El sindicato subraya que su prioridad son los residentes, personas mayores que "merecen una atención digna y centrada en sus necesidades" y, en segundo lugar, las condiciones laborales del personal, que "sostiene el servicio día a día". Solo después de que se garanticen estos dos aspectos -explican- deben abordarse las cuestiones administrativas o de gestión.

En este sentido, UGT plantea cuatro líneas de mejora prioritarias para la residencia de Es Brolls:

Reforzar la plantilla y cubrir las vacantes con profesionales cualificados en todos los turnos.

y cubrir las vacantes con profesionales cualificados en todos los turnos. Revisar los horarios y rutinas de atención , adaptándolos a los ritmos de vida y necesidades de las personas mayores.

, adaptándolos a los ritmos de vida y necesidades de las personas mayores. Mejorar las condiciones laborales y reducir la sobrecarga de trabajo que, según denuncian, está provocando un número creciente de bajas médicas entre el personal.

y reducir la sobrecarga de trabajo que, según denuncian, está provocando un número creciente de bajas médicas entre el personal. Garantizar un modelo de gestión transparente y participativo, con la implicación activa de las familias, los trabajadores y la dirección del centro.

UGT reitera en su nota su disposición al diálogo y su voluntad de colaborar con el Consell de Formentera y el Govern para buscar soluciones conjuntas. El sindicato ha confirmado que participará en el Consell de Participació de la Residència, anunciado por la consellera, como espacio de trabajo coordinado para avanzar en la mejora del servicio.

Finalmente, el sindicato ha reafirmado su compromiso con los usuarios y el personal de la residencia y ha expresado su deseo de que este reconocimiento institucional marque "el inicio de una etapa de colaboración real y efectiva" para garantizar un servicio público de calidad en la isla.