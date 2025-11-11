El Mercado de Navidad de Formentera abrirá del lunes 1 de diciembre al domingo 11 de enero de 2026

La Navidad se aproxima y en Consell de Formentera ya ha abierto el proceso para adjudicar las casetas que componen el Mercado de Navidad de este año y que se instalarán entre la plaza de la Constitución y la calle adyacente Llaüt des Damians. La inauguración de este animado mercadillo será el lunes 1 de diciembre y permanecerá en activo hasta el domingo 11 de enero de 2026.

En la convocatoria para optar a una de las casetas se especifica que los horarios serán los siguientes: Los puestos destinados al comercio estarán abiertos de 10.30 a 13.30 horas y entre las 17 y las 20 horas como mínimo, de lunes a sábado, siendo la apertura en domingos y festivos opcional.

Por su parte, las casetas de restauración tendrán un horario de lunes a jueves de 12.30 a 16 horas y de 18 a 23 horas y de viernes a domingos de 12.30 a 16 horas y de 18 a 23.45 horas.

Dado que el Consell programa actuaciones musicales y otras actividades durante estos días, las casetas de restauración podrán retrasar su horario de cierre la noche del 13 de diciembre hasta la una y el día 31 de diciembre hasta las 3 de la madrugada

Además, se realizará un turno rotatorio entre estas casetas para garantizar un servicio mínimo entre las 16 y las 18 horas.

Reparto de casetas

La institución insular ha puesto a disposición de los concursantes un máximo de 11 casetas, de las cuales tres están reservadas para la venta de productos generales y de artesanía. Otro de estos puestos está reservado para centros educativos, organismos públicos o entidades sin ánimo de lucro. Los siete restantes serán para restauración y los adjudicatarios de este tipo de establecimientos serán los encargados de la seguridad nocturna; el pago de los baños y la limpieza del Mercado Navideño, y la contratación de actividades adicionales que quieran llevar a término.

El área de Comercio del Consell llevará a cabo una encuesta para que los asistentes voten a las mejores casetas, que serán premiadas con puntos extra en la valoración de su solicitud para el año siguiente.