Localizados 16 migrantes llegados en patera a Formentera
En lo que va de año han arribado a la isla 2.251 migrantes en 135 pateras
Ibiza
Un total de dieciséis personas de origen magrebí han sido interceptadas a las 18.14 horas de este martes en el kilómetro 10 de la carretera PM-820, en la isla de Formentera, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares.
En el operativo han intervenido efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la PAFIF 61 (Patrulla Fiscal y de Fronteras) de Sant Josep (Ibiza).
Sumando las 16 personas localizadas la tarde de este martes, y según el recuento de este diario en función de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en lo que va de año ya han llegado a las Pitiüses 2.534 migrantes en 154 pateras. De ellos, 2.251 personas han arribado a Formentera, donde se han registrado 135 embarcaciones.
