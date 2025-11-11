Formentera reclama su lugar en la futura Autoridad Aeroportuaria balear

El Consell de Formentera ha presentado una serie de alegaciones técnicas al texto de la Proposición de ley orgánica sobre la transferencia de competencias ejecutivas en materia aeroportuaria a la Comunidad Autónoma balear en las que exige que se tenga en cuenta su singularidad como única isla sin aeropuerto, de manera que se contemplen y se facilite la conetividad por mar y por tierra entre la pitiusa del sur y el aeropuerto de Ibiza.

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha llevado esta demanda al pleno del Parlament de este martes, en el que ha conseguido el compromiso del Govern balear, por boca del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo Hernández, de tener en cuenta la doble insularidad de la isla a la hora de elaborar el texto definitivo que se presentará ante el Congreso de los Diputados para su tramitación.

Durante su intervención, Córdoba ha insistido en que Formentera «es la única isla sin aeropuerto y, aun así, no aparece en el texto de la ley». Esta realidad, ha afirmado, exige que la futura normativa garantice la presencia de Formentera con voz y voto en los órganos de gobierno de la Autoridad Aeroportuaria y que se reconozca explícitamente su doble insularidad y su dependencia de la conexión marítima con Ibiza.

El conseller José Luis Mateo ha respondido de manera positiva y ha confirmado que el Govern se compromete a incorporar las reivindicaciones planteadas desde Formentera y a garantizar que la futura Autoridad Aeroportuaria incluya una representación efectiva para la isla.

«Lo que queremos es avanzar juntos, pero desde el reconocimiento de nuestra singularidad», ha afirmado Córdoba, quien ha añadido que «defender Formentera es también defender el conjunto de las Illes Balears».

El pasado 30 de octubre, el equipo de gobierno de Sa Unió dio cuenta ante el pleno ordinario de la presentación de estas alegaciones, elaboradas por el secretario general de la institución insular, Ángel Custodio Navarro, a quien Córdoba ha agradecido su trabajo durante su intervención en el plenario del Parlament.

Entre estas alegaciones, se argumenta que la redacción de la proposición de ley "no ha tenido en cuenta la variable de Formentera" y las "dificultades, molestias por tiempo de espera, falta de taxis suficientes hacia el puerto de Ibiza o la falta de coordinación entre el aeropuerto des Codolar y el transporte marítimo hacia Formentera" entre otras situaciones que perjudican al residente en la pitiusa del sur. También se reclama que se tenga en cuenta que tanto Ibiza como Formentera tienen un Plan Territorial Insular propio, "con exigencias singulares por la vinculación geográfica" de las dos islas y por ser el aeropuerto des Codolar "el de las dos islas por igual".