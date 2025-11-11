Formentera, cada vez más cerca de tener un senador propio

El pleno del Parlament balear ha ratificado hoy martes, en los mismos términos que en 2018, la Proposición de ley 2953/18 para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española para que Formentera pueda elegir un senador propio, con independencia del que elija Ibiza, como se ha ido haciendo hasta la actualidad. La votación ha contado con un amplio apoyo, con 50 votos a favor, cinco en contra del partido político Vox y cuatro ausencias, lo que ha supuesto una mayoría absoluta. Con este paso, la Cámara reactiva la tramitación en el Congreso tras un parón de siete años.

Se trata de una demanda histórica de la pitiusa del sur, la única isla española de los archipiélagos que no cuenta con un senador propio en la Cámara Alta del Estado, mientras que otras islas con similares características sí cuentan con esa representación directa. El origen de esta situación anómala se remonta al artículo 69.3 de la Constitución española, que en su redacción actual asigna un senador a la circunscripción Ibiza-Formentera, en lugar de separar ambas islas.

En 2004, el por entonces Ayuntamiento de Formentera ya aprobó por unanimidad una moción que exigía un senador propio, una demanda que se repitió durante la década siguiente, especialmente tras la constitución del Consell de Formentera en 2007. La institución insular reclamó en diferentes ocasiones al gobierno autonómico y central que se iniciaran las reformas jurídicas necesarias para dotar a la isla de senador propio, pero no fue hasta el 27 de junio de 2018 cuando el pleno del Parlament de las Illes Balears tomó en consideración, por 55 votos a favor y ninguno en contra o abstenciones, la proposición de ley mencionada, impulsada por el PSIB y Gent per Formentera.

Proposición obsoleta

Ya en mayo de 2020, el Parlament designó una delegación para la defensa ante el Congreso de los Diputados de la proposición que quedó obsoleta tras la celebración de las elecciones autonómicas. La composición actualizada de la misma no había sido comunicada todavía, como recordó la presidenta del ente estatal, Francina Armengol, el 27 de octubre. Solo tres días después, el PSIB-PSOE de Formentera logró que se aprobara en el pleno ordinario del Consell Insular una proposición para solicitar formalmente al Parlament que nombrara, con carácter urgente, a los miembros de la delegación. Tras la votación de hoy martes, los grupos parlamentarios tienen hasta mañana miércoles 12 de noviembre para presentar sus propuestas para elegir a los tres diputados o diputadas que tendrán que defender la iniciativa en el Congreso, para que la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, pueda hacer la designación. En la próxima sesión del pleno de la Cámara se comunicará el nombre de las personas designadas.

El propio plenario del Parlament balear había aprobado durante el debate de política general celebrado a principios de octubre una propuesta de resolución del diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, para que se impulsara la designación de un senador por la isla, un acto que daría cumplimiento al punto 20 del acuerdo de investidura firmado entre el PP balear y Sa Unió de Formentera en julio de 2023. El texto, que recibió 49 votos favorables y solo cinco en contra por parte de los diputados de Vox, instaba a la Mesa del Congreso a retomar la tramitación legislativa de la citada proposición de ley.

En cuanto a las acciones más recientes en pos de este hito histórico por parte del equipo de gobierno de la pitiusa del sur, en marzo de este año el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, mantuvo un encuentro con el senador autonómico Miquel Jerez en el que ambos manifestaron que era “imprescindible” impulsar la reforma legislativa que permita a la isla elegir su propio representante en la Cámara Alta.