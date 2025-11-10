Formentera pide ayuda al Govern para mejorar el servicio de la residencia de mayores Es Brolls

El deficiente funcionamiento de la residencia de mayores Es Brolls de Formentera lleva cerca de un año siendo denunciado por trabajadores, sindicatos y grupos políticos. Durante estos meses, el centro sociosanitario, que en la actualidad acoge a 17 ancianos, ha cambiado tres veces de director y ha acumulado quejas por la gestión del establecimiento. Más recientemente, el sindicato UGT hizo público los resultados de una visita de Inspección de Trabajo, que culminó con la emisión de dos documentos, un requerimiento y una diligencia previa, donde se solicitaba al Consell Insular que tomara una serie de medidas relativas a la seguridad en el edificio y reclamaba información sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

Ante "la polémica y la preocupación de los ciudadanos", la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, y la directora de la residencia, Amada Marcos Blázquez, han ofrecido este lunes una rueda de prensa durante la cual Costa ha admitido que el centro pasa por "momentos complejos, hay cosas que no funcionan" a la vez que ha adelantado que se han iniciado contactos con la Fundación de atención y soporte a la dependencia del Govern balear, cuyos técnicos se desplazarán a Formentera esta semana para conocer el funcionamiento del centro de Sant Francesc y ofrecer consejos a sus responsables "para ver qué pasos seguir para ver cómo se pueden cubrir las bajas de personal y mejorar sus condiciones laborales para tener el personal que se debe tener", ha explicado la consellera. Una de las soluciones que baraja Bienestar Social es que personal de otras residencias venga a trabajar a Formentera "en momentos puntuales" como el actual, con un 36% de la plantilla de baja, cinco auxiliares sociosanitarias de las 14 que componen la plantilla, según cifras ofrecidas por Costa.

En referencia a este elevado número de bajas, el Consell también pedirá al servicio de Riesgos laborales que "analice las causas". Desde el departamento de Bienestar Social "quieren "conocer los motivos reales de estas bajas y actuar con transparencia y responsabilidad", aseguran. El objetivo es "saber si son por carga de trabajo o mental y poder buscar alternativas", ha añadido la consellera.

Sobre la salida sin supervisión de una de las usuarias del centro, que según la dirección permaneció fuera de la instalación tan solo 15 minutos, pero que según otras fuentes cercanas al caso afirman que fueron cerca de dos horas, Costa ha explicado que en las últimas semanas "se han tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad y la atención", como la mejora del sistema de vigilancia, la revisión del equipamiento de seguridad y la compra de pulseras de seguimiento para algunos de los usuarios.

La consellera del área también ha avanzado que antes de que acabe el mes se convocará el Consell de Participación de la residencia, en el cual participarán familias, personal y la dirección "para plantear mejoras y hacer seguimiento de las actuaciones". Igualmente, se reunirán con los sindicatos "para analizar conjuntamente cómo continuar mejorando las condiciones laborales y la gestión interna".

"Como responsable política, asumo mi parte de responsabilidad", ha declarado Costa en otro momento de la intervención, aprovechando para "desmentir" la información facilitada por el sindicato UGT sobre las carencias detectadas por Inspección de Trabajo durante su visita del pasado mes de octubre. "No era un informe final", ha insistido la consellera. "Tan solo era un requerimiento de presentación de documentación", ha reiterado, para admitir posteriormente la existencia de al menos una puerta de seguridad cerrada de manera errónea, un hecho que "no volverá a ocurrir".