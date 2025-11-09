El temporal arranca dos balizas rojas del canal de acceso al puerto de Formentera

El último temporal ha arrancado dos balizas rojas que señalizan el canal de entrada al puerto de la Savina y las ha desplazado hasta las rocas de Cavall d’en Borràs. De forma llamativa, las balizas amarillas han resistido y permanecen en su ubicación original.

La otra baliza arrancada / JS

Las boyas han quedado varados en una zona próxima a donde se encontraba encallado el velero ‘Helisara’, empujado también por el temporal contra las rocas y deshecho en múltiples fragmentos tras permanecer un año varado. El Consell de Formentera inició este viernes la retirada de los restos de la embarcación.

Las balizas rojas, según el sistema de balizamiento IALA región A, marcan el lado izquierdo del canal (babor) para quien entra desde mar abierto, por lo que deben dejarse por la izquierda de la embarcación para navegar con seguridad. Su ausencia temporal obliga a extremar la precaución en la maniobra de acceso al puerto hasta su reposición.