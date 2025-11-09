El temporal arranca dos balizas rojas del canal de acceso al puerto de Formentera
Las señales luminosas han quedado sobre las rocas de es Cavall d'en Borràs
El último temporal ha arrancado dos balizas rojas que señalizan el canal de entrada al puerto de la Savina y las ha desplazado hasta las rocas de Cavall d’en Borràs. De forma llamativa, las balizas amarillas han resistido y permanecen en su ubicación original.
Las boyas han quedado varados en una zona próxima a donde se encontraba encallado el velero ‘Helisara’, empujado también por el temporal contra las rocas y deshecho en múltiples fragmentos tras permanecer un año varado. El Consell de Formentera inició este viernes la retirada de los restos de la embarcación.
Las balizas rojas, según el sistema de balizamiento IALA región A, marcan el lado izquierdo del canal (babor) para quien entra desde mar abierto, por lo que deben dejarse por la izquierda de la embarcación para navegar con seguridad. Su ausencia temporal obliga a extremar la precaución en la maniobra de acceso al puerto hasta su reposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cerrado el quirófano y el paritorio del Hospital de Formentera
- Cinco individuos siembran el miedo en Sant Ferran: peleas, amenazas de muerte, robos y cuchillos
- La dana 'Alice' deja sin luz a gran parte de Formentera
- Sant Ferran dice «¡basta ya!»a la inseguridad en sus calles
- Formentera registra tres incidencias por la dana 'Alice'
- Formentera recupera la normalidad tras las lluvias de la dana 'Alicia', aunque se mantiene la alerta naranja
- El temporal destroza el velero 'Helisara' varado en Formentera desde hace más de un año
- La inseguridad en las calles de Sant Ferran, lejos de estar solucionada