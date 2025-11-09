Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal arranca dos balizas rojas del canal de acceso al puerto de Formentera

Las señales luminosas han quedado sobre las rocas de es Cavall d'en Borràs

Una de las balizas, sobre las rocas

Una de las balizas, sobre las rocas / JS

Redacción Formentera

Ibiza

El último temporal ha arrancado dos balizas rojas que señalizan el canal de entrada al puerto de la Savina y las ha desplazado hasta las rocas de Cavall d’en Borràs. De forma llamativa, las balizas amarillas han resistido y permanecen en su ubicación original.

La otra baliza arrancada

La otra baliza arrancada / JS

Las boyas han quedado varados en una zona próxima a donde se encontraba encallado el velero ‘Helisara’, empujado también por el temporal contra las rocas y deshecho en múltiples fragmentos tras permanecer un año varado. El Consell de Formentera inició este viernes la retirada de los restos de la embarcación.

Las balizas rojas, según el sistema de balizamiento IALA región A, marcan el lado izquierdo del canal (babor) para quien entra desde mar abierto, por lo que deben dejarse por la izquierda de la embarcación para navegar con seguridad. Su ausencia temporal obliga a extremar la precaución en la maniobra de acceso al puerto hasta su reposición.

