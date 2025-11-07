La inseguridad en las calles de Sant Ferran, lejos de estar solucionada

El pasado 15 de octubre, un grupo de vecinos de Sant Ferran se personó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia colectiva que pusiera fin a las actitudes incívicas de unos jóvenes que llevan meses sembrando el miedo en las calles de la localidad formenterense. Aunque la iniciativa no tuvo éxito, los medios de comunicación se hicieron eco de la indeseable situación, que también fue puesta de manifiesto por la Apima del colegio Sant Ferran de ses Roques y la Asociación del centro islámico de Formentera en sendos comunicados dirigidos al Consell, en los que reclamaban la toma urgente de medidas para devolver la paz al pueblo.

Han pasado tres semanas y, según los vecinos, nada ha cambiado: los individuos, que están perfectamente identificados, siguen campando a sus anchas por la plaza, insultando a los niños y robando en comercios y domicilios. A principios de esta semana, varios coches amanecieron con las lunas reventadas en un aparcamiento de tierra a la entrada de la localidad, como denunciaron varios propietarios en sus redes sociales, un hecho que se suma a la constante sensación de inseguridad con la que conviven los residentes de Sant Ferran. No hay confirmación oficial de que sea obra de los mismos jóvenes, pero sí muchas sospechas, ya que coincide con la zona que frecuentan.

«A mi hijo pequeño le persiguió corriendo uno de ellos mientras le insultaba y le amenazaba dos veces en tres días», cuenta uno de los afectados. «Ahora tiene miedo hasta de ir al colegio», continúa. Este padre, que comparte nacionalidad marroquí con los jóvenes conflictivos, intentó poner una denuncia ante la Guardia Civil, pero no lo consiguió: «Me trataron como si no fuera con ellos el problema, quitándole importancia», se lamenta. «No podemos esperar a que pase algo grave, los niños no están seguros fuera de casa», denuncia.

Desde el Consell se anunció el 17 de octubre que unidades especializadas de la Guardia Civil, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), se desplazarían a la pitiusa menor para ayudar a «restablecer la normalidad», pero al parecer su presencia en Formentera estaba especialmente enfocada al control de la migración irregular.

«Se han puesto una medalla, pero no ha servido de nada», considera un residente de Sant Ferran. «Ni una sola vez vimos a esos agentes paseando por el pueblo, solo estaban en las rotondas haciendo controles, cuando está claro que estos individuos no se mueven por ahí en coche», critica. «Es de vergüenza y lo peor es que tarde o temprano pasará algo y luego todo el mundo despertará», concluye, decepcionado.

Reuniones

Desde el Consell informan de que durante el jueves y el viernes, el vicepresidente tercero Hugo Martínez tenía previsto mantener conversaciones con diferentes colectivos de la localidad «para escucharlos directamente y buscar alguna solución que permita mejorar la seguridad en el pueblo».

«Es cierto que se informó de que los GRS de la Guardia Civil estarían más tiempo en la isla», añaden, «pero esta es una decisión que depende exclusivamente de la Delegación del Gobierno». «En cualquier caso, la Policía Local acude siempre que se la requiere, y hay que decir que las competencias principales en materia de seguridad ciudadana corresponden a la Guardia Civil», observan desde la institución.

Desde el Consell no quieren «volver a los episodios de incidentes reiterados que vivimos hace unas semanas», insisten, y se comprometen a que «si después de estas reuniones con los agentes sociales se confirma que la presencia de los GRS tuvo efectos positivos, no se dudará en solicitar formalmente a la Delegación del Gobierno que refuerce de nuevo el dispositivo», concluyen.