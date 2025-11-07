Empiezan a retirar los restos del 'Helisara' de la costa del Parque Natural de Ibiza y Formentera

La empresa PreZero, concesionaria del servicio de recogida y de residuos, de limpieza viaria y de playas, conservación y mantenimiento de zonas verdes y explotación del punto verde de Formentera, ha comenzado durante la mañana de hoy viernes los trabajos de retirada de los restos del velero 'Helisara', varado desde el 14 de octubre de 2024 en un saliente de roca en la playa de ses Illetes, a los pies del restaurante es Molí de sal, en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. La embarcación quedó destrozada ayer jueves por el fuerte oleaje provocado por el temporal de viento que azotó la isla durante la mayor parte de la jornada.

Desde el Consell Insular han confirmado que "desde primera hora de la mañana se ha activado un dispositivo especial para retirar los restos del Helisara". La actuación "se centra en limpiar toda la madera y los materiales arrastrados a la costa, con un esfuerzo de limpieza manual y de maquinaria para asegurar la máxima eficacia", asegura la institución en un comunicado.

La consellera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera, Verónica Castelló, considera en la nota que "se ha reaccionado con celeridad para garantizar que la zona pueda quedar limpia a lo largo del día de hoy". "Se priorizará la retirada de los restos que se encuentran muy cerca de la playa para evitar que el oleaje los arrastre de nuevo", explican desde el Consell. Los residuos que todavía queden en el mar "se extraerán tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan y una vez se valore cómo desarrollar las tareas necesarias, bien sea por vía marítima o desde tierra".

Castelló explica también que la retirada completa de la embarcación no se pudo efectuar hasta ahora porque "los trabajos necesarios eran muy costosos y exigían la tramitación de una licitación específica" por la dificultad de acceso a la zona donde encalló. Administrativamente, "este procedimiento requiere meses de trabajo y trámite, aunque se tratara de una urgencia" remarca. El Consell confirma que "no se ha detectado ninguna contaminación ni riesgo para las personas, asegurando que se llevará a cabo un seguimiento continuado para garantizar que se retire todo el material y que el episodio no tenga ninguna consecuencia ambiental adicional".

Críticas de GxF y pasividad del Govern balear

El hecho de que el velero haya permanecido más de un año varado en el mismo lugar ha provocado las críticas del partido político Gent per Formentera (GxF), que ha enviado a los medios un comunicado reclamando "la limpieza urgente de los restos", denunciando que lo ocurrido ayer "es consecuencia de 15 meses de inacción de Sa Unió". El resultado es "un auténtico desastre ambiental que afecta a la posidonia, la fauna marina y todo el ecosistema costero", insisten. GxF considera que esta situación se podría haber evitado "con una gestión diligente y una coordinación mínima entre administraciones" y exige al Consell Insular que "ejecute de manera urgente la limpieza y retirada de todos los restos de la embarcación, tanto en el mar como en tierra, al tiempo que reitera la necesidad de que se establezca un protocolo de actuación rápida para los casos de embarcaciones varadas y/o abandonadas en el litoral.

Por su parte, desde la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con competencias en la zona al tratarse de un Parque Natural y, por tanto, un espacio natural protegido, no parecen muy preocupados por el destrozo. Respondiendo a la pregunta de si se llevará a cabo algún tipo de control en la zona por parte de los agentes de medio ambiente, desde la conselleria declaran que: "El Consell ha dicho que no ha habido contaminación y que se garantiza que no haya consecuencias ambientales adicionales más allá del varamiento".