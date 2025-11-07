Comienza la retirada de los restos del velero 'Helisara', varado en el Parque Natural de Formentera y destrozado por el temporal

Operarios de la concesionaria del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas del Consell de Formentera, PreZero, trabajan este viernes en la retirada de los restos del velero 'Helisara', esparcidos tanto por el mar como por la arena en la costa situada entre Cavall d'en Borràs y ses Illetes. El temporal de este jueves destrozó por completo el barco, que llevaba encallado y abandonado desde el 14 de agosto del año pasado a los pies del restaurante es Molí de Sal como consecuencia de una dana.

Decenas de trozos de madera, plásticos y otros restos de la embarcación llegaron a tierra con el fuerte oleaje. Durante toda la mañana de este viernes se han ido retirando y cargando en un camión pluma para llevarlos al depósito correspondiente. No obstante, aún queda parte del velero, partido en dos, en el agua.

Hasta la dana 'Alice', que el fin de semana del 11 y 12 de octubre descargó una tremenda tormenta de una intensidad pocas veces vista en las Pitiusas, el velero estaba más o menos entero, aunque con graves daños en el casco y prácticamente vacío debido al pillaje y se supone que a que la propiedad retiró lo más valioso de su interior. Pero durante esa violenta tormenta, un rayo destrozó el mástil, que seguía intacto hasta ese momento.

Durante los meses de este verano, el Consell instaló unos carteles y una especie de precinto para evitar que los curiosos se acercaran hasta el pecio, con poco éxito.

Los restos esparcidos por la playa / Pilar Martínez

El ‘Helisara’ quedó embarrancado sobre una losa de roca durante la dana que azotó las Pitiusas el 14 de agosto de 2024. Al igual que una veintena de embarcaciones más, este yate fue arrojado contra las rocas por las intensas rachas de viento. Mientras que el resto de barcos fueron retirados por sus dueños, este quedó varado en este paraje protegido del Parque Natural se ses Salines.

El propietario de la embarcación es Herbert von Karajan, el afamado director de orquesta austríaco fallecido en 1989. Instalado en la localidad francesa de Saint Tropez desde finales de los años 1950, entre 1967 y 1980 hizo construir un total de seis yates, todos con el mismo nombre: ‘Helisara’.

No se trataba de un nombre al azar, sino de una composición formada por las primeras letras de su nombre; del de su tercera mujer, Eliette, y de los de sus hijas gemelas Isabel y Arabel.

Las fotografías del velero varado sobre su costado de estribor y despojado de todo lo que se podía desmontar, transportar y posiblemente vender, se había convertido ya en una atracción turística más para los visitantes de la zona.