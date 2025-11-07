Aprobada la décima modificación del presupuesto del Consell de Formentera en diez meses

La sesión extraordinaria del pleno del Consell de Formentera aprobó este viernes una modificación del presupuesto de 2025 por un total de 4.106.224 euros divididos en cuatro partidas, siendo la más cuantiosa la destinada a pagar los retrasos que se deben a las entidades que se ocupan de los menores migrantes no acompañados llegados a Formentera en patera desde Argelia.

Esta nueva modificación de las cuentas generales, la décima en lo que llevamos de año, consiste en un crédito extraordinario, financiado a cargo del remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

Se trata de la misma modificación que se aprobó durante el pleno ordinario celebrado el pasado 30 de octubre pero que tuvo que ser anulada al detectar el secretario general del Consell, Ángel Custodio Navarro, un error técnico cometido durante la sesión previa de la Comisión Informativa celebrada el pasado 27 de octubre, en la cual no participó.

Menores tutelados

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, defendió el único punto del día asegurando que se trata de unos gastos que no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio. Así, del total de los 4,1 millones de euros, 3.200.000 irán destinados a pagar la deuda contraída con las fundaciones y organismos que se ocupan de la acogida de los menores extranjeros que tutela el Consell. Esta cantidad servirá para pagar las facturas desde el mes de junio.

La segunda partida, de 8.128 euros, se utilizará para la compra de una acción de Tragsa, pendiente de regularizar desde 2018. La tercera corresponde al pago de servicios de la Agencia Tributaria de Balears y supone un gasto de 744.081 euros, y la cuarta y última, de 153.925 euros, responde al pago final de las obras realizadas en las gradas del campo de fútbol.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió, la abstención del PSOE y Gent per Formentera (GxF) y el voto en contra del conseller no adscrito Llorenç Córdoba.

Las fuerzas políticas con presencia en el plenario coincidieron en criticar durante la sesión no solo el elevado número de modificaciones llevadas a cabo en las cuentas generales de la institución insular para el presente año sino sobre todo la falta de transparencia del equipo de gobierno. «Están en minoría, pero no hacen el trabajo de consenso y negociación que deberían para garantizar que se aprueben cosas tan importantes como las relacionadas con los menores tutelados», criticó Alejandra Ferrer, de GxF. Y advirtió de que las negociaciones para el presupuesto de 2026 serán más duras, ya que Sa Unió "no ha cumplido completamente con lo acordado para este año 2025".