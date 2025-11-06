El viento tumba dos árboles en Formentera

Los bomberos del Consell de Formentera han tenido que intervenir a lo largo de esta mañana en dos servicios consistentes en la retirada de sendos árboles caídos, posiblemente como consecuencia del fuerte viento que sopla en la pitiusa del sur, según informa la institución insular.

Uno de los árboles, de grandes dimensiones, ha caído en el área des Cap de Barbaria, bloqueando un camino, y el segundo, más pequeño, formaba parte de la ornamentación urbana de una céntrica calle de la localidad de Sant Francesc.

En ninguno de los dos casos se han producido daños personales ni materiales y los bomberos han procedido a cortar en fragmentos más pequeños los árboles caídos para poder retirarlos. El viento sigue soplando con fuerza en estos momentos en Formentera.