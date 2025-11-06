El temporal destroza el velero 'Helisara' varado en Formentera desde hace más de un año

La borrasca que azota a Ibiza y Formentera este jueves ha destrozado el velero 'Helisara', encallado en ses Illetes desde el año pasado. En la orilla han quedado los restos del barco esparcidos por la orilla, aunque aún quedan partes grandes del yate a flote pegados a las rocas. El ‘Helisara’ quedó embarrancado sobre una losa de roca durante la dana que azotó las Pitiusas el 14 de agosto de 2024. Al igual que una veintena de embarcaciones más, este yate fue arrojado contra las rocas por las intensas rachas de viento. Mientras que el resto de barcos fueron retirados por sus dueños, éste quedó varado en el Parque Natural se ses Salines.

El propietario de la embarcación es Herbert von Karajan, el afamado director de orquesta austríaco. Instalado en la localidad francesa de Saint Tropez desde finales de los años 1950, entre 1967 y 1980 hizo construir un total de seis yates, todos con el mismo nombre: ‘Helisara’. No se trataba de un nombre al azar, sino de una composición formada por las primeras letras de su nombre; del de su tercera mujer, Eliette, y de los de sus hijas gemelas Isabel y Arabel.

El último barco que disfrutó, un Max Racer de 23,2 metros de eslora diseñado por Germán Frers y construido por los astilleros Royal Huisman de Vollenhove, en los Países Bajos, compitió en las regatas más exclusivas y ganó la primera competición mundial de la categoría Maxi en 1981, para acabar encallado y abandonado a los pies del restaurante es Molí de Sal, en ses Illetes, Formentera.

Las fotografías del velero tumbado sobre su costado de estribor y despojado de todo lo que se podía desmontar, transportar y posiblemente vender, se convirtió en una atracción turística más para los visitantes de la zona.