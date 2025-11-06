El Consell de Formentera califica de «manipulación flagrante» la acusación de UGT sobre deficiencias en la residencia de mayores

El Consell de Formentera hizo público este miércoles un comunicado desmintiendo las afirmaciones del sindicato UGT sobre la «supuesta detección de graves deficiencias» por parte de los inspectores de Trabajo en su visita a la residencia de mayores es Brolls.

Según la institución insular, «el documento emitido por Inspección de Trabajo el pasado 14 de octubre es una diligencia y requerimiento preventivo, una actuación ordinaria que establece términos para revisar aspectos técnicos, sin ninguna calificación de infracción ni sanción administrativa». Asimismo, el texto afirma que «actualmente se está aportando toda la documentación requerida, en el marco del proceso de inspección abierto», aclarando que «a día de hoy no existe ningún informe definitivo y será Inspección de Trabajo quien determine sus conclusiones» una vez evaluada toda la información.

Por esta razón, consideran que «cualquier afirmación sobre resultados o deficiencias es prematura y falta de fundamento».

Respecto a hechos concretos denunciados por UGT, desde el Consell afirman que «los extintores estaban dentro del término legal de revisión», ya que la documentación oficial acredita que su revisión era válida hasta el 1 de noviembre de 2025, y antes de esta fecha ya se había completado la revisión».

Además, la institución formenterense considera que «convertir una diligencia técnica y un requerimiento de documentación en un informe definitivo con acusaciones de graves deficiencias es una manipulación flagrante que genera alarma injustificada ante la ciudadanía».

Consultados al respecto, desde UGT Formentera apuntan que en ningún momento han hablado de sanciones, sino de «diligencias previas en las que se han constatado deficiencias como puertas de emergencia cerradas y otras cosas que no se hacen bien». Siguiendo el procedimiento habitual, «se otorga un plazo para subsanar esas anomalías detectadas antes de sancionar, que es lo que está intentado solucionar el Consell ahora».