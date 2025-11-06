Abiertas las inscripciones para participar en los huertos infantiles de Formentera

El Consell de Formentera ha abierto el periodo de inscripciones para una nueva edición del taller de agricultura para niños, una actividad gratuita destinada a niños y niñas de entre cinco y doce años que promueve "el aprendizaje de la agricultura ecológica, el respeto a la naturaleza y la alimentación saludable".

El taller se llevará a término en el huerto infantil situado junto a la capilla de sa Tanca Vella, en Sant Francesc, y comenzará el sábado 15 de noviembre de 2025. Está previsto que finalice el próximo mes de junio. La actividad estará conducida por Azahara Torres Ibáñez.

Los niños que quieran participar se distribuirán en dos grupos mixtos, independientemente de la edad, y trabajarán en el huerto los sábados por la mañana, de 10 a 11.45 horas el primer grupo y de 12.15 a 14 horas el segundo.

A lo largo del curso, los participantes aprenderán a preparar el terreno, hacer esquejes y a sembrar y trasplantar para obtener sus primeras cosechas en la primavera. También se cultivarán especies de crecimiento rápido, como las fresas, para hacer el proceso más participativo y dinámico.

Para concluir el taller, se celebrará una jornada especial de cocina y convivencia con las familias, en la cual los niños compartirán los frutos de su trabajo.

Las inscripciones para participar en esta actividad, que es gratuita, pueden formalizarse desde ya hasta el 13 de noviembre en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o de manera telemática en la OVAC.