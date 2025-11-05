El PSOE de Formentera pide la dimisión de la consellera de Bienestar Social por la gestión de la residencia de mayores

Las reacciones de las fuerzas políticas en la oposición al saberse que la Inspección de Trabajo detectó fallos "muy graves" en el funcionamiento de la residencia de mayores es Brolls de Formentera durante una visita el pasado 14 de octubre no se han hecho esperar. La respuesta más contundente ha sido la emitida por el PSIB-PSOE de la isla, que por boca de su portavoz Rafa Ramírez ha exigido "la dimisión inmediata de la consellera insular de Bienestar Social", Cristina Costa, "ante la cadena de errores y omisiones" en la gestión del centro sociosanitario. Por su parte, Gent per Formentera (GxF) ha lamentado "la mala gestión" de la residencia al tiempo que ha exigido que se tomen las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio y que la consellera "salga públicamente a pedir explicaciones". El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, también ha hecho público un comunicado reclamando "la asunción inmediata de responsabilidades políticas ante las graves deficiencias detectadas" por Inspección de Trabajo, "que ponen en riesgo la vida, la integridad y la dignidad tanto de los residentes como del personal que trabaja en el centro".

Hace ya un año que las trabajadoras de la única residencia de mayores de Formentera están denunciando de manera pública irregularidades en la infraestructura pública y cuestionando su gestión. Pero este miércoles se ha sabido, gracias a una nota de prensa del sindicato UGT, que la Inspección de Trabajo visitó el centro el pasado 14 de octubre detectando irregularidades "muy graves" como la presencia de puertas de emergencia cerradas o la existencia de extintores caducados y sin revisar, demás de problemas en la organización del personal, un hecho este último denunciado en varias ocasiones por las propias trabajadoras.

Ante esta constatación oficial, el Grupo Socialista ha enviado un comunicado en el cual recuerdan que desde hace meses han alertado de la situación, tanto en el pleno del Consell como públicamente. "Hoy ya no hablamos de alertas políticas o sindicales: un organismo público como Inspección de Trabajo certifica que hay faltas muy graves en la residencia relacionadas con la seguridad y el funcionamiento ordinario del centro", afirma el texto de los socialistas. Este hecho, confirmaría, según el PSIB-PSOE, "que la gestión ha sido irresponsable y que la consellera ha mirado hacia otro lado demasiado tiempo". Entre los problemas que detectan, está la "incapacidad" de la gestión para resolver el conflicto laboral con la plantilla y "garantizar una atención digna". Recuerdan que las trabajadoras continúan rechazando el horario "impuesto por la dirección" y denunciando que, debido a este horario, "despiertan a los mayores a las seis de la mañana para ducharlos, "una práctica que vulnera la dignidad y los ritmos de vida de las personas residentes.

"El gobierno insular niega que pase algo mientras Inspección de Trabajo habla de fallos muy graves y las familias viven con inquietud el día a día del centro", lamentan los socialistas, para pasar a exigir la dimisión inmediata de la consellera de Bienestar Social; la convocatoria urgente del Consell de Participación de la residencia con presencia de familias, dirección, personal y representantes políticos para dar cuenta del informe de Inspección de Trabajo; un plan de choque inmediato para corregir las deficiencias; la revisión urgente de horarios y rutinas y la dotación estable de personal sanitario y sociosanitario necesario.

Gent per Formentera y Llorenç Córdoba

Desde el partido insularista, GxF, su portavoz Alejandra Ferrer ha mostrado su "preocupación" por las últimas noticias sobre la residencia, lamentando "la mala gestión de Sa Unió" y exigiendo "que se tomen las medidas necesarias para garantizar de una vez por todas el buen funcionamiento del servicio". Así mismo, pide que la consellera del área "salga públicamente a dar explicaciones y asumir su responsabilidad".

Para terminar, Llorenç Córdoba, conseller no adscrito, se ha pronunciado en una nota en la cual reclama la asunción inmediata de "responsabilidades políticas" ante las deficiencias detectadas, asegurando que se trata de hechos "de una gravedad extrema, especialmente en un espacio donde viven personas mayores y dependientes". El también diputado en el Parlamento balear considera que "no es un fallo puntual sino un problema estructural, fruto de una mala gestión sostenida que ha dejado al centro sin recursos ni dirección clara". Córdoba quiere que el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, "comparezca públicamente para explicar qué ha pasado, qué medidas se han tomado y qué responsabilidades se van a depurar".