Inspección de Trabajo constata fallos "muy graves" en la residencia de mayores de Formentera

Una visita del organismo público Inspección de Trabajo a la residencia de mayores de Formentera el pasado 14 de octubre puso de manifiesto "incumplimientos muy graves" en el centro sociosanitario, según asegura UGT en un comunicado hecho público este miércoles. Entre estas deficiencias, la entidad destaca fallos graves en el centro, como puertas de emergencia cerradas; extintores caducados y sin revisión desde octubre de 2024; deficiencias en la vigilancia de la salud, la formación preventiva y la planificación de riesgos laborales; problemas en la organización del personal y en los cuadrantes de turnos que afectan directamente a la calidad asistencial y faltas en la evaluación de riesgos psicosociales.

El mismo sindicato, que presentó una denuncia hace unos meses ante la entidad encargada de vigilar, controlar y asesorar en materia laboral, exige responsabilidades políticas y de gestión, la corrección inmediata de los horarios mal aplicados y la realización de la evaluación de los nuevos horarios pendiente desde el mes de septiembre. UGT considera asímismo que las conclusiones oficiales de la Inspección de Trabajo confirman lo que las trabajadoras llevan meses denunciando: la residencia funciona con falta de personal cualificado, desorganización y riesgos evidentes para usuarios y plantilla.

"El cambio de horarios impuesto por la dirección no se ha aplicado de forma correcta, lo que genera tensiones laborales y afecta a la atención de las personas mayores", afirma el comunicado del sindicato. Además, como ya informó Diario de Ibiza en su edición del pasado 1 de noviembre, desde el mes de septiembre está pendiente una evaluación de los horarios y del funcionamiento de la residencia, que sigue sin realizarse. UGT exige que esta evaluación se lleve a cabo de inmediato y con criterios claros.

Prioridades: usuarios, trabajadores y presupuesto

El sindicato recuerda que la gestión de la residencia debe guiarse por tres prioridades: las personas usuarias, que son el centro del servicio; las trabajadoras y trabajadores, que garantizan la atención diaria, y el presupuesto, "que nunca puede situarse por encima del bienestar de usuarios y personal".

Además, los representantes de los trabajadores califican como "negligencia inaceptable" la "fuga" de una usuaria de la residencia, que salió sin permiso y sin que nadie lo advirtiera y permaneció durante un par de horas en paradero desconocido. "Este hecho no puede quedar sin consecuencias y debe conllevar responsabilidades políticas y de gestión inmediatas", exige UGT.

Para terminar, el comunicado pide que se tomen una serie de medidas: la corrección inmediata de los horarios y la realización de la evaluación pendiente; que se garantice la existencia de personal suficiente y cualificado en todos los turnos; la aplicación urgente de las medidas de seguridad señaladas por la Inspección de Trabajo y la depuración de responsabilidades políticas y personales por los hechos ocurridos.

UGT reitera que la prioridad absoluta deben ser siempre las personas mayores y el bienestar del personal que las atiende. "No se puede seguir tolerando una gestión que pone en riesgo la dignidad, la seguridad y la salud de todos", concluyen.