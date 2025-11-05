Gent per Formentera denuncia que Sa Unió no cumple los acuerdos presupuestarios

El partido insularista Gent per Formentera (GxF) ha denunciado este miércoles a través de un comunicado que el gobierno de Sa Unió no ha completado los acuerdos que permitieron la aprobación del presupuesto del Consell de Formentera para el 2025. La formación menciona entre estos compromisos la dotación de partidas para las inversiones aprobadas por el Consell d’Entitats, la finalización de la concesión del transporte público, la creación de nuevas rutas verdes, las ayudas para establecimientos que abren todo el año y la recuperación de la Oficina de la Vivienda.

Además, GxF lamenta la falta de capacidad de gestión demostrada en la tramitación de la décima modificación presupuestaria en los 10 meses que llevamos de año, "que además tendrá que repetirse por errores administrativos en su aprobación". También critica que todavía no se han iniciado las negociaciones de los presupuestos para 2026, unas conversaciones necesarias "teniendo en cuenta que el equipo de gobierno se encuentra en minoría y precisa del respaldo de la oposición para su aprobación", recuerda el comunicado de GxF.

Los presupuestos "son una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de los servicios públicos, la planificación de las inversiones y la ejecución de los proyectos prioritarios para Formentera", desarrolla el texto, afirmando que "su retraso pone en riesgo la gestión eficiente de los recursos y la capacidad de actuación del Consell a lo largo del próximo ejercicio". La situación actual "evidencia una grave falta de previsión y compromiso con el buen gobierno y diálogo por parte del gobierno insular", continúa la nota. GxF considera también que estos hechos ponen de manifiesto "la improvisación y la falta de rigor del gobierno de Sa Unió", por lo que exigen "la ejecución de los acuerdos comprometidos con la ciudadanía y que se inicien de manera inmediata las negociaciones para poder aprobar en tiempo y forma los presupuestos de 2026 para evitar la prórroga de los presupuestos actuales".