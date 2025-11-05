Formentera decreta un día de duelo oficial por la muerte de Joan Robert Masdeu

El Consell de Formentera ha anunciado este miércoles la declaración de un día de duelo oficial por la muerte de Joan Robert Masdeu Mayans, fallecido el pasado 1 de noviembre. El duelo se extenderá desde las 00.00 a las 23.59 horas de este jueves, 6 de noviembre, jornada en la cual tendrá lugar su entierro.

Durante el día de duelo, las banderas de los edificios públicos del Consell ondearán a media asta en señal de respecto y condolencia.

El Consell Insular ha querido expresar a través de un comunicado de prensa su duelo más sincero y su afecto a la familia y a los amigos del fallecido, así como reconocer su trayectoria y contribución a la sociedad de Formentera.

Maestro de profesión en la Escuela de Sant Ferran de ses Roques entre 1972 y 2004, donde también fue director, Masdeu Mayans destacó por su compromiso con la educación, el deporte y el servicio público.

Fue el diputado por Formentera en el Parlament balear y conseller por Formentera en el Consell de Ibiza y Formentera durante el mandato 1995-1999.

Desde el Consell de Formentera se recuerda que "la figura de Joan Robert Masdeu Mayans es parte de la historia reciente de la isla, un referente en los ámbitos educativos, cívicos e institucionales que contribuyó decisivamente al desarrollo de Formentera".

Con este decreto, la institución insular quiere rendir "un homenaje público a su recuerdo y reconocer su dedicación y amor por la isla y su gente".