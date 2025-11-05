WORLD TRAVEL MARKET | Primera jornada
Formentera busca atraer a su turismo residual
El turismo británico representa menos del 10% de los visitantes que ha registrado la isla este 2025 y más del 75% de ellos son nuevos visitantes, lo que «refleja el interés creciente del mercado británico por descubrir Formentera», según destaca el Consell Insular durante la World Travel Market, donde tiene un espacio dentro del estand de Balears. Allí han recibido la visita de la presidenta del Govern, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el director de Turespaña, Miguel Sanz.
