Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

WORLD TRAVEL MARKET | Primera jornada

Formentera busca atraer a su turismo residual

Formentera busca atraer a su turismo residual | C. F.

Formentera busca atraer a su turismo residual | C. F.

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Londres

El turismo británico representa menos del 10% de los visitantes que ha registrado la isla este 2025 y más del 75% de ellos son nuevos visitantes, lo que «refleja el interés creciente del mercado británico por descubrir Formentera», según destaca el Consell Insular durante la World Travel Market, donde tiene un espacio dentro del estand de Balears. Allí han recibido la visita de la presidenta del Govern, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el director de Turespaña, Miguel Sanz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents