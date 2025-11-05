Comienzan las obras en la calle Punta Prima de es Pujols

El Consell de Formentera ha iniciado las obras de adecuación integral de la calle de Punta Prima, en el núcleo urbano de es Pujols, con un presupuesto total de 1.376.131,79 euros (IVA incluido). El proyecto se enmarca dentro del plan de mejora y modernización de los espacios públicos del municipio.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Islasfalto SL, tienen un plazo de ejecución de seis meses y completarán la transformación urbana de la zona, cerrando el anillo reformado junto a la avenida de Miramar y la calle de s’Espalmador. La actuación incluye la creación de nuevos itinerarios peatonales accesibles, con aceras más anchas, eliminación de barreras arquitectónicas y pavimentos renovados con materiales de mayor calidad.

El proyecto contempla además el soterramiento de las líneas eléctricas y de telefonía para reducir el impacto visual, la instalación de un nuevo alumbrado público LED, más eficiente y sostenible, y la renovación de las redes de saneamiento, pluviales y de agua potable. También se incorporarán zonas ajardinadas y nuevo mobiliario urbano.

Con esta intervención se pretende dar respuesta a carencias históricas como la falta de accesibilidad, el deterioro de los pavimentos y la existencia de infraestructuras obsoletas. El objetivo es crear un espacio más amable, seguro y funcional, pensado para el disfrute tanto de los residentes como de los visitantes.

Movilidad

En materia de movilidad, el proyecto prevé una reordenación del tráfico y del aparcamiento, con el fin de priorizar el uso cívico del espacio público. Aunque se reducirán algunas plazas de estacionamiento en superficie, el Consell recuerda que estas se compensarán con los nuevos aparcamientos habilitados recientemente en es Pujols y otros que se incorporarán próximamente.

El conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras y vicepresidente segundo del Consell, Javier Serra, ha destacado que “este proyecto refleja el compromiso del Consell con una Formentera más moderna, accesible y sostenible, que pone a las personas en el centro de la planificación urbana”.

Serra ha añadido que “en paralelo, se están ejecutando las Unidades de Actuación en distintos núcleos urbanos, de modo que las cesiones de suelo permitan incrementar el número de aparcamientos públicos en toda la isla”.

Con el inicio de estas obras, el Consell de Formentera atiende una demanda histórica de los vecinos de es Pujols y da un nuevo paso hacia la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, con espacios más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales, afirma un comunicado de la institución insular.