Primeros pasos para proteger el patrimonio de ses Salines de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección (PEP) del Bien de Interés Cultural (BIC) de los elementos constructivos e ingenieriles de ses Salines, un instrumento urbanístico clave para garantizar la conservación, ordenación y gestión sostenible de un conjunto patrimonial de altísimo valor histórico, cultural y paisajístico.

La aprobación por parte del equipo de gobierno de Sa Unió supone un paso estratégico en la política insular de protección del patrimonio, tras un proceso de trabajo técnico, jurídico y ambiental iniciado en 2022. Este proceso ha sido coordinado por las áreas de Patrimonio y Urbanismo del Consell y validado por la Comisión Técnica Asesora de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Actividades (CTA), que emitió un informe favorable por unanimidad en febrero de 2025.

El PEP da cumplimiento a la obligación legal establecida en la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Illes Balears, que determina que los lugares históricos declarados BIC deben contar con un plan específico de protección.

El documento aprobado por la Junta de Gobierno establece el marco normativo necesario para la preservación y puesta en valor de los 31 elementos catalogados que integran el conjunto histórico de ses Salines, entre los que se encuentran canales, depósitos, molinos, balsas y otras infraestructuras salineras.

El Plan regula 11 artículos de normas urbanísticas de protección, fija tres grados de protección diferenciados (A, B y C) para cada elemento y define las actuaciones permitidas en materia de restauración, rehabilitación, conservación y consolidación, así como los regímenes de autorización y compatibilidad con otras normativas ambientales y territoriales.

Además, el PEP articula su aplicación con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y con el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera (PRUG), asegurando la coherencia entre la protección cultural y la gestión medioambiental de este espacio.

El documento no contempla obras inmediatas de conservación, sino que fija criterios generales de intervención. Las futuras actuaciones deberán ajustarse a los marcos del PRUG y el PORN, preservar los materiales y tipologías originales y mantener el entorno paisajístico, aplicando técnicas de restauración respetuosas con el medio. Asimismo, el plan prohíbe nuevos usos residenciales o turísticos, salvo aquellos estrictamente vinculados a la actividad salinera tradicional o a la investigación científica y educativa.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha destacado que “este Plan Especial consolida una visión de futuro basada en la protección de nuestro patrimonio como activo estratégico. De este modo conservamos la memoria histórica de Formentera y establecemos un modelo responsable de territorio”.

Serra ha subrayado también que el PEP de ses Salines “es fruto de un trabajo técnico riguroso y de una planificación que integra criterios patrimoniales, ambientales y urbanísticos”.

Con esta aprobación inicial, el Consell Insular abre ahora un periodo de exposición pública de 30 días, durante el cual la ciudadanía, entidades y agentes sociales podrán consultar toda la documentación en el portal institucional y presentar sus alegaciones o aportaciones.

El Plan Especial de Protección del BIC de ses Salines se configura como una herramienta de planificación estratégica y un instrumento clave para consolidar la política insular de preservación del patrimonio y sostenibilidad, en línea con el Plan Territorial Insular de Formentera y el Plan Insular de Gestión del Patrimonio Cultural 2024-2025.

Según Serra, con esta aprobación inicial “Formentera da un paso adelante, priorizando el patrimonio como un activo de valor cultural, ambiental y económico para las generaciones futuras”.