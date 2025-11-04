La OCB urge al Consell de Formentera a defender la ley balear de Memoria Democrática

La Obra Cultural Balear de Formentera (OCB) ha emitido un comunicado en el cual pide al equipo de gobierno del Consell Insular y al representante de la isla en el Parlament balear que hagan valer la aprobación, el pasado 30 de octubre en el pleno de la institución insular, de la Ordenanza Municipal de Memoria Democrática.

La entidad reclama que esta medida se materialice en acciones concretas y no quede en una mera declaración de intenciones, al tiempo que insta a recuperar el consenso político que hizo posible la Ley 2/2018 de Memoria Democrática de las Illes Balears.

En el comunicado, la OCB de Formentera expresa su preocupación por el rumbo que ha tomado el actual Govern balear, que ha iniciado los trámites para derogar dicha ley a propuesta de Vox. La entidad advierte de que este paso supone «un grave retroceso» en las políticas de verdad, justicia y reparación impulsadas en los últimos años.

El texto subraya que la Ley 2/2018 «no fue un capricho intercambiable», sino «una hoja de ruta imprescindible para afrontar la memoria traumática y avanzar hacia la reparación de las víctimas del franquismo». Según la OCB, su derogación «equivale a ofrecer amnesia y cinismo a cambio de los presupuestos autonómicos».

La organización cultural acusa al Govern presidido por Marga Prohens de «devolver las islas al oscurantismo memorial» y «revictimizar a quienes sufrieron represión durante la dictadura». Recuerda que las víctimas del franquismo fueron silenciadas durante cuarenta años mientras los responsables permanecieron impunes.

En contraposición, la OCB celebra la aprobación de la Ordenanza de Memoria Democrática en el pleno del Consell de Formentera, al considerarla «un paso importante hacia una política local de investigación, conocimiento y difusión de la memoria».