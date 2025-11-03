Los sabores de Formentera llegan a la feria de turismo de Londres

El Consell Insular, en colaboración con la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pime Formentera), presentará este miércoles en la feria internacional World Travel Market de Londres el vídeo promocional ‘De Formentera con mucho gusto’, una nueva acción que pone en valor la gastronomía local, los productos de proximidad y la historia de la isla como parte esencial de su identidad turística.

Con esta iniciativa, Formentera refuerza su posicionamiento como un destino que va más allá del sol y la playa, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de descubrir la esencia de la isla a través de sus sabores, tradiciones y patrimonio, según informa el Consell en un comunicado.

Desde la institución insular se trabaja «para diversificar la oferta turística y promover experiencias que conecten al visitante con nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro entorno», destaca el presidente del Consell, Óscar Portas, en la nota.

Portas subraya además que «esta labor solo es posible gracias a la colaboración con los empresarios de la isla, con quienes compartimos el objetivo de avanzar juntos para seguir mejorando Formentera como destino».

El vídeo, impulsado por la Pime Formentera, «refleja este espíritu de cooperación entre el sector público y el privado para consolidar un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad». Esta línea de trabajo se complementa con otras acciones de promoción vinculadas a eventos deportivos, culturales y de naturaleza, que permiten disfrutar de la isla durante todo el año.

Sabores de la isla

‘De Formentera con mucho gusto’ invita a descubrir la isla a través de sus sabores, con actividades que permiten vivir de primera mano cómo se cultiva, se elabora y se disfruta el producto local. Entre ellas destacan los talleres de pan de xeixa o las visitas a bodegas, que ofrecen una experiencia auténtica y enriquecedora para conectar con la gente, las tradiciones y el paisaje de Formentera, poniendo en valor su territorio y su cultura.

La presentación del vídeo tendrá lugar este miércoles, a las 13.00 horas, en el estand N5 220 de las Illes Balears y contará con la participación de Óscar Portas y de la representante de la patronal, Lidia Álvarez.

La World Travel Market se celebra desde el martes 4 al jueves 6 noviembre 2025.