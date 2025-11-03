El PSOE exige medidas urgentes para solucionar los problemas de la residencia de mayores de Formentera

El PSIB-PSOE de Formentera ha reclamado este lunes la convocatoria urgente del Consell de Participació de la Residencia de Mayores es Brolls de Sant Francesc para que la consellera insular de Bienestar Social, Cristina Costa, explique “qué ha pasado, qué medidas piensa adoptar de forma inmediata y por qué, después de meses de advertencias, la situación sigue sin resolverse”.

El grupo socialista recuerda que la fuga de una usuaria del centro llegó a ser publicada en los medios de comunicación (entre ellos Diario de Ibiza en su edición del pasado 1 de noviembre), un hecho que “demuestra que no se trata de una incidencia menor, sino de un problema de funcionamiento y de control que ya es público”.

A esta situación se suma, según los socialistas, el malestar del personal con los horarios impuestos por la dirección, que obligan a levantar a personas mayores a las seis de la mañana para ducharlas, una práctica que “no se ajusta a una atención centrada en la persona”.

El PSIB-PSOE sospecha además que en algunos turnos no se cuenta con todo el personal cualificado que exige el reglamento del centro y el perfil de los residentes. “Si no están los profesionales adecuados en cada turno, el riesgo aumenta y la calidad baja”, advierten.

Sin enfermera propia

Los socialistas consideran también “inaceptable” que la residencia no disponga de una enfermera propia y que se haya optado por contratar una empresa externa que solo ofrece tres horas diarias de servicio, una cobertura “totalmente insuficiente para una residencia insular con personas de alta vulnerabilidad”.

Por todo ello, el PSIB-PSOE exige la convocatoria inmediata del Consell de Participació con las familias, la dirección y la consellera, así como explicaciones públicas sobre la fuga de la usuaria y el conflicto con el personal. También reclama la puesta en marcha de un plan urgente de personal y de cualificación de turnos que garantice la presencia de los perfiles profesionales necesarios, junto con la revisión del modelo de horarios y rutinas de cuidado para asegurar que se respeten los ritmos y la dignidad de las personas mayores. Asimismo, piden una evaluación externa del servicio para comprobar el cumplimiento del reglamento y de las ratios de atención.

“El Consell no puede permanecer en silencio cuando ya ha habido una fuga publicada en los medios y cuando todo apunta a que en algunos turnos no hay suficiente personal cualificado. Esto ya no es un caso aislado: es un problema de gestión”, concluyen desde el PSIB-PSOE.